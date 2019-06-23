Наоми Уоттс заинтриговала фанатов подробностями продолжения "Игры престолов"

Новости культуры: Наоми Уоттс поделилась интересными детали о приквеле под названием "Долгая ночь".

После потрясающего финального сезона сериала "Игра престолов" поклонники с нетерпением ждут продолжение в виде приквела. Наоми Уоттс рассказала неизвестные ранее и интересные детали о приквеле под названием "Долгая ночь".

На днях стало известно, что съемки приквела "Игры престолов" под названием "Долгая ночь" стартовали в Северной Ирландии. Теперь Наоми Уоттс дала новое интервью, в котором приоткрыла закулисье съемочного процесса и озвучила детали новой картины. Об этом сообщает иностранное издание Metro.

По словам Наоми Уоттс, которая сыграет одну из главных ролей в приквеле, ожидание новой картины стоит того результата, который увидят поклонники цикла. События, которые описываются в фильме за 5000 лет до сюжета "Игры престолов", поражают оригинальностью.

"Проект по-настоящему пугает и ужасает своими историями. Но это очень-очень интересно... Продолжение проекта – очень ответственная миссия. Но я уверена, что поклонники сериала будут от него в восторге и найдут для себя что-то новое и интересное в очередной раз. Я просто уверена, что никто не будет разочарован. Создатели собрали отличную команду", – заинтриговала Наоми Уоттс.