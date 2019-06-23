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Наоми Уоттс заинтриговала фанатов подробностями продолжения "Игры престолов"
Наоми Уоттс заинтриговала фанатов подробностями продолжения "Игры престолов"

Наоми Уоттс заинтриговала фанатов подробностями продолжения "Игры престолов"

Наоми Уоттс заинтриговала фанатов подробностями продолжения "Игры престолов"
14:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Наоми Уоттс поделилась интересными детали о приквеле под названием "Долгая ночь".

После потрясающего финального сезона сериала "Игра престолов" поклонники с нетерпением ждут продолжение в виде приквела. Наоми Уоттс рассказала неизвестные ранее и интересные детали о приквеле под названием "Долгая ночь".

На днях стало известно, что съемки приквела "Игры престолов" под названием "Долгая ночь" стартовали в Северной Ирландии. Теперь Наоми Уоттс дала новое интервью, в котором приоткрыла закулисье съемочного процесса и озвучила детали новой картины. Об этом сообщает иностранное издание Metro.

По словам Наоми Уоттс, которая сыграет одну из главных ролей в приквеле, ожидание новой картины стоит того результата, который увидят поклонники цикла. События, которые описываются в фильме за 5000 лет до сюжета "Игры престолов", поражают оригинальностью.

В Северной Ирландии начались съемки приквела "Игры престолов"

"Проект по-настоящему пугает и ужасает своими историями. Но это очень-очень интересно... Продолжение проекта – очень ответственная миссия. Но я уверена, что поклонники сериала будут от него в восторге и найдут для себя что-то новое и интересное в очередной раз. Я просто уверена, что никто не будет разочарован. Создатели собрали отличную команду", – заинтриговала Наоми Уоттс.

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Игра престолов, Наоми Уоттс, Приквел, Game of Thrones, Долгая ночь.
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