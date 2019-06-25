Стало известно, почему Рассел Кроу отказался от роли Арагорна во "Властелине колец"

Новости культуры: Звезда "Гладиатора" рассказал, что ему предлагали роль Арагорна, и объяснил, почему он от нее отказался.

Многие актеры пошли бы на все, чтобы попасть в такой масштабный проект, как "Властелин колец", однако Рассел Кроу оказался не из их числа. Всему виной Питер Джексон.

Ведущий напомнил Кроу о том, что студия не только предложила ему роль Арагорна, но и 10% от прибыли. Напомним, "Властелин колец: Возвращение короля" заработал в прокате больше миллиарда долларов, так почему же актер отказался от предложения?

"Я не думал, что Питер Джексон действительно хотел видеть меня в своем фильме. Думаю, его вынудили поговорить со мной, потому что в тот период меня хотели видеть везде. Он, как и я, из Новой Зеландии, так что я все услышал по голосу. И вот я говорю с ним по телефону и понимаю, что он, кажется, даже не знает, где я снимался. Инстинкт подсказывал мне, что он приметил кого-то другого. Это был Вигго Мортенсен", — рассказал Рассел.

Стоит отметить, что в конце 90-ых и начале 2000-ых жанр фэнтези не был популярен и считался бесперспективным, поэтому актер вряд ли мог предположить, что 10% от сборов принесут ему 100 млн долларов.

Звезда "Гладиатора" также признался Стерну, как его угораздило купить у Леонардо ДиКаприо череп мозазавра за 35 тыс. долларов: "Я купил его для детей, особенно для старших, которые увлекались динозаврами. Но, по правде говоря, в том деле было замешано много водки".