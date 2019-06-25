Стало известно, что Дэнни Бойл снимет триквел "28 дней спустя"

Новости культуры: Сам Дэнни Бойл, снявший 17 лет назад первую часть, собирается порадовать зрителей триквелом.

Очередной "жертвой" глобальной моды на перезапуски, ремейки и сиквелы стал знаменитый хоррор "28 дней спустя".

В интервью The Independent режиссер подтвердил, что уже работает над третьей частью вместе с Алексом Гарландом, сценаристом оригинальных "28 дней спустя":

"У нас с Алексом есть отличная идея для третьей части. По-настоящему хорошая".

Подробностями Бойл, разумеется, делиться отказаться, однако упомянул, что это будет нечто совершенно "свежее", а действие в фильме, вероятнее всего, развернется "28 месяцев спустя" событий оригинала. Каким именно может быть "свежий взгляд" на жанр зомби-драмы, возможно, узнаем достаточно скоро – пока у Дэнни Бойла никаких новых проектов не значится, так что у режиссера полно времени для работы над триквелом.

Фильм ужасов "28 дней спустя" стараниями Дэнни Бойла увидел свет в 2002 году; хоррор, главную роль в котором блестяще сыграл Киллиан Мерфи, неожиданно стал хитом проката и заработал в 10 раз больше бюджета (80 миллионов долларов). Спустя 5 лет вышел сиквел, к которому Дэнни Бойл отношения уже не имел – "28 недель спустя" собрал в касте таких звезд, как Джереми Реннер, Идрис Эльба и Роуз Бирн, но превзойти оригинал не сумел, собрав в прокате 65 миллионов долларов.