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Стало известно, что Дэнни Бойл снимет триквел "28 дней спустя"
Стало известно, что Дэнни Бойл снимет триквел "28 дней спустя"

Стало известно, что Дэнни Бойл снимет триквел "28 дней спустя"

Стало известно, что Дэнни Бойл снимет триквел "28 дней спустя"
11:35 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: popcornnews.ru

Новости культуры: Сам Дэнни Бойл, снявший 17 лет назад первую часть, собирается порадовать зрителей триквелом.

Очередной "жертвой" глобальной моды на перезапуски, ремейки и сиквелы стал знаменитый хоррор "28 дней спустя".

В интервью The Independent режиссер подтвердил, что уже работает над третьей частью вместе с Алексом Гарландом, сценаристом оригинальных "28 дней спустя":

"У нас с Алексом есть отличная идея для третьей части. По-настоящему хорошая".

Подробностями Бойл, разумеется, делиться отказаться, однако упомянул, что это будет нечто совершенно "свежее", а действие в фильме, вероятнее всего, развернется "28 месяцев спустя" событий оригинала. Каким именно может быть "свежий взгляд" на жанр зомби-драмы, возможно, узнаем достаточно скоро – пока у Дэнни Бойла никаких новых проектов не значится, так что у режиссера полно времени для работы над триквелом.

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Фильм ужасов "28 дней спустя" стараниями Дэнни Бойла увидел свет в 2002 году; хоррор, главную роль в котором блестяще сыграл Киллиан Мерфи, неожиданно стал хитом проката и заработал в 10 раз больше бюджета (80 миллионов долларов). Спустя 5 лет вышел сиквел, к которому Дэнни Бойл отношения уже не имел – "28 недель спустя" собрал в касте таких звезд, как Джереми Реннер, Идрис Эльба и Роуз Бирн, но превзойти оригинал не сумел, собрав в прокате 65 миллионов долларов.

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Фильмы, Кино, Ужасы, 28 дней спустя.
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