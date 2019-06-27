В США умер актер известного сериала

Новости культуры: Макс Райт, известный благодаря роли отца семейства Танер в популярном сериале 80-х "Альф", умер в среду.

В 1995 году у него диагностировали лимфому после чего он длительное время находился в стадии ремиссии. Борьба Макса с раком продолжалась много лет до среды 26 июня. Актер умер в возрасте 75 лет.

О смерти актера сообщили его родные. Он умер в своем доме в Эрмоса Бич, Калифорния.

Карьера на телевидении

Актер снимался в таких фильмах, как:

Весь этот джаз;

Студенческие каникулы;

Мученики науки;

Хватай и беги;

Тень;

Сон в летнюю ночь.

Кроме того, он появлялся в таких телепередачах, как "WKRP в Цинциннати", "Баффало Билл", "Шоу Норма", а также играл эпизодическую роль Терри, владельца кафе "Central Perk" в первых двух сезонах ситкома "Друзья". До и после знаменитой комедии "Альф" Макс Райт был, прежде всего, актером театра.

В 1998 году Райт был награжден премией Tony за роль Иванова в одноименной пьесе Антона Чехова. За эту роль актера номинировали на "Оскар".

Болезнь и проблемы с алкоголем

В середине 90-х его карьера пошла на спад – актера стали все реже звать на постановки. В 1995 году его постиг страшный удар: во время медицинского осмотра врачи находят у Райта лимфому. Этот диагноз он принял стойко и начал длительное лечение.

В 2000-х Макс имел проблемы с алкоголем и наркотиками. Его несколько раз арестовывали. В январе 2000 года он был приговорен к испытательному сроку за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. В 2003 году актера повторно арестовали за вождение в состоянии алкогольного опьянения.