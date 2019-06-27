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Эду Вествику – 32: цитаты Чака Басса из сериала "Сплетница"

Эду Вествику – 32: цитаты Чака Басса из сериала "Сплетница"
11:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Знаменитость давно называют соблазнителем и пожирателем женских сердец после роли Чака Басса – парня с необычным внешним видом и статусом, который дала ему экранная семья.

Британский актер, который покорил сердца многих поклонниц популярного сериала "Сплетница", Эд Вествик празднует свой день рождения в четверг, 27 июня. 

Эдварду Вествику, родившемуся 27 июня 1987 года в Англии, исполнилось 32 года. Еще с 19 лет парень пробовал сниматься в первых сериалах и пел в рок-группе The Filthy Youth.

В 2006 году Эд отправился покорять США, где получил свою первую роль в фильме "Вторжение". Молодой человек встретился на съемочной площадке с такими звездами, как Джуд Лоу и Джульетт Бинош. После этого будущая звезда сыграл несколько небольших ролей, набирая популярность.

Настоящим "бумом" для Вествика стала главная роль в знаменитом молодежном сериале "Сплетница" (Gossip Girl). После роли кареглазого соблазнителя с идеальным стилем Чака Басса карьера Эда стремительно пошла вверх и принесла армию поклонниц.

Перед Чаком женщины, и иногда даже мужчины, не могли бы устоять. Каждый образ главного героя был тщательно подобран, чтобы подчеркнуть высокий социальный статус. Характер персонажа сильно менялся в разных эпизодах: Басс превратился из самовлюбленного эгоиста в любящего нежного мужа. Однако единственное, что всегда оставалось с персонажем – харизма.

Цитаты Чака Басса из сериала "Сплетница":

1. Если забыть о титуле, с железными доспехами холодно в постели.

2. Я – Чак Басс!

3. Нельзя сдаваться, если ты встретил настоящую любовь, даже если объект твоей страсти просит об этом.

4. Если женщина хочет встретиться с тобой еще раз, она обычно называет свое имя.

5. Есть разница между большой любовью и правильной любовью. Я ушел с крыши Эмпайр-Стейт-Билдинг в прошлом году через две минуты после того, как ты не пришла... Луи же ждал всю ночь. 

6. Когда люди ищут чего-то трогательного, обычно это бывает не в одиночку и в темноте.

7. Все равно она уже считает меня злодеем. Поэтому, думаю, я вполне могу позволить себе им стать. 

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К слову, Эда Вествика не обошли скандальные истории в личной жизни. Актера в ноябре 2017 года обвиняли в сексуальных домогательствах четверо женщин: Кристина Коэн, Орели Винн, Рэйчел Эк и Хейли Фридман. Все громкие заявления актер отрицал, но с марта 2018 года он находился под следствием. Месяц назад адвокат Вествика Блэр Берк сообщала о снятии всех обвинений с актера из-за недостаточного количества доказательств.

В течение сложного периода в жизни Эда его поддержкой была любимая девушка, участница 14-го сезона шоу "Топ-модель по-американски" Джессика Серфати. На ней актер был намерен жениться, но со временем источник из окружения пары сообщил, что их пути разошлись и пара прекратила отношения.

Пока неизвестно, занято ли сердце 32-летнего голливудского красавчика новой девушкой, поэтому он до сих пор остается в статусе холостяка.

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Кино, Знаменитости, Актер, Сплетница, Цытаты, Эд Вествик.
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