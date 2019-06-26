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Главные героины ситкома "Друзья" опубликовали новое совместное фото

Главные героины ситкома "Друзья" опубликовали новое совместное фото
17:56 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На днях актрисы выложили фото, на котором предстали без макияжа.

Звезды сериала "Друзья" Кортни Кокс, Лиза Кудроу и Дженнифер Энистон снова проводят много времени вместе.

Почти 25 лет назад вышла первая серия ситкома "Друзья", который мгновенно запал в души миллионам зрителей по всему миру. Многие вновь и вновь пересматривают этот проект канала NBC, переживая за Монику, Чендлера, Рэйчел, Фиби, Росса и Джо как в первый раз.

Не все актеры, сыгравшие центральных героев "Друзей", продолжают тепло общаться. Однако Кортни Кокс, Лиза Кудроу и Дженнифер Энистон сумели сохранить теплые отношения и время от времени устраивают небольшие девичники, публикуя с них фотографии в Инстаграме.

Один из последних таких снимков появился в микроблоге Кортни Кокс. На нем актрисы запечатлены без макияжа. "Пытаемся придумать, что написать в Инстаграме", - шутливо прокомментировала фото с подругами Кокс.

 
 
 
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Trying to figure out what to say on Instagram....#gotnothing #friends #girlsnight

Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

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Этот кадр вызвал у нас легкое чувство ностальгии. Как и у поклонников исполнительницы роли Моники Геллер. Кто-то назвал трио Кортни, Дженнифер и Лизы лучшим на земле, кто-то осторожно уточнил, не готовится ли к выходу продолжение "Друзей", а кто-то попросил Кудроу и Кокс убедить Энистон завести личный Инстаграм.

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Друзья, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дженнифер Энистог.
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