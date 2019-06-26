Аманда Байнс отпраздновала окончание обучения в колледже моды

Новости шоу бизнеса: На днях Байнс закончила обучение в колледже моды, дизайна и мерчендайзинга (FIDM) и поделилась в Twitter свежим фото.

В последние пару лет Аманда Байнс неоднократно говорила о планах вернуться к карьере актрисы, но пока ее, похоже, больше занимает карьера в совершенно другой отрасли – индустрии моды.

33-летняя звезда в последнее время крайне редко появляется в публичном пространстве и социальных сетях – до этого мы слышали об Аманде в ноябре, когда она украсила обложку издания Paper.

Не успели, однако, фанаты порадоваться за то, что Байнс жива-здорова и даже снимается для глянца, как появились новости куда более печальные: в марте сообщалось, что Аманда сорвалась и вновь отправилась поправлять душевное здоровье в реабилитационную клинику.

Пока неизвестно, чем после получения профессии дизайнера займется Аманда: то ли все-таки попробует вернуться на поприще актрисы, то ли полноценно займется дизайном модной одежды и развитием собственного бренда, который сегодня есть у каждой второй звезды.