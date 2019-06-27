Для тех, кто без ума от Британии: топ рейтинговых британских сериалов (Видео)

Новости культуры: Благодаря популярности английского языка, интересным фильмам и (чего греха таить?) симпатичным актерам, многим из нас полюбились британские сериалы.

Изучив рейтинги и отзывы зрителей, мы выбрали 11 сериалов для тех, кто без ума от Британии, ее истории, языка, литературы и культуры!

1. "Аббатство Даунтон" (Downton Abbey)

Жанр: драма.

Идеальный сериал для тех, кому интересны исторические сериалы о взаимоотношениях членов благородных семей и низших слоев общества (какая обидная формулировка), а так же положение женщин в патриархальном обществе. Точкой отсчета в сюжете становится самое громкое событие 1912-го, когда на затонувшем "Титанике" погибает наследник графа. Имущество теперь может перейти к юной Мэри, однако у мужчин другие планы.

2. "Шерлок" (Sherlock)

Жанр: детектив.

Увлекательный проект по мотивам произведений А.К. Дойля повествует о всемирно известном дуэте лондонских сыщиков. Однако сюжет был адаптирован под реалии наших дней. Лондонский сыщик Холмс и его друг Ватсон то и дело берутся за решение самых странных головоломок, выводя преступников на чистую воду. Помимо главного временного отличия (современность вместо эпохи королевы Виктории) можно заметить и другие расхождения. Так немалая роль была уделена семье Холмса и жене Ватсона. Интересный факт: родителей Холмса сыграли настоящие родители Бенедикта Камбербетча, Ванда Вентхам и Тимоти Карлтон. Согласитесь, нельзя обойти стороной экранизацию самого известного английского произведения.

3. "Тюдоры" (The Tudors)

Жанр: историческая драма.

Великолепный проект для тех, кто увлекается историями великих королевских родов и, в частности, династией Тюдоров. Сериал (ставший одним из самых дорогостоящих ТВ-шоу нашего времени) очаровывает каждой деталью. Изумительные актеры поражают блистательной игрой, глаз не отвести от роскошных старинных нарядов и декораций. Ну, а самое интересное здесь – дворцовые интриги британцев. Единственный недостаток (или достоинство?) в том, что Джонатан Рис-Майерc слишком уж атлетично скроен и хорош собой для роли Генриха VIII. Ведь реальный король настолько разжирел от праздной жизни, что для него был создан подъемник и не каждый конь выдерживал вес обжорливого монарха. И все же безумно интересно наблюдать за историей любви короля и красавицы Анны Болейн.

4. "Острые козырьки" (Peaky blinders)

Жанр: криминал.

Сюжет криминальной драмы повествует о банде "Острые козырьки", действительно орудовавшей в Англии после Первой мировой войны. Конечно, на звание биографической саги сериал не претендует, но от того он не менее увлекателен. Мы видим оборотную сторону жизни крупного европейского города, переживающего далеко не лучшие свои времена.

5. "Страшные истории" (Horrible Histories)

Жанр: историческая комедия, образовательное шоу.

Этот проект уже завоевал сердца едва ли не всех британцев, однако в славянских странах о передаче пока мало кто слышал. И зря, ведь это один из лучших сериалов для изучения английского языка и истории (не только английской). Каждый скетч демонстрирует реальные исторические события, но представлены они каким-нибудь оригинальным образом. Исторические личности нередко рассказывают о событиях своих жизней в песенной форме. Например, веселый Карл II задает жару в стиле хип-хоп.

6. "Страшные сказки" (Penny Dreadful)

Жанр: ужасы, мистика.

В русском переводе проект выходил под разными названиями: "Бульварные ужасы", "Ужасы по дешевке", "Грошовые ужасы". Оригинальное название является отсылкой к термину, обозначавшему тип мистической литературы, не претендующий на звание шедевра. Однако сериал можно смело назвать современным шедевром в жанре хоррора и мистики. В сюжете представлены популярные истории британских писателей. Мы встретим графа Дракулу, доктора Франкенштейна и Дориана Грея.

7. "Чисто английские убийства" (Midsomer murders)

Жанр: детектив.

В прокате сериал так же выходил под дословным переводом ("Убийства в Мидсомере"). Это увлекательный детектив о работе талантливых сыщиков в английской глубинке. Инспектор Барнаби (а позднее и его родственник, так же работающий в полиции) способен разгадать даже самые сложные замыслы преступников. Все события разворачиваются на фоне сельской местности старой (но не всегда доброй) Англии.

8. "Чрезвычайно английский скандал" (A Very English Scandal)

Жанр: биографическая драма.

Атмосферный сериал о трагичных событиях жизни реального политического деятеля, роль которого исполнил Хью Грант. Сразу оговорюсь, что не все смогут оценить сюжет по достоинству, поскольку в нем затронуты вопросы сексуальной ориентации. Оскорблены будут как гомофобы, так и защитники сообщества ЛГБТ, ведь один из ключевых геев показан вовсе не как благородный страдалец, а как довольно наглый, ленивый и истеричный альфонс, живущий за чужой счет. В общем, вас ждет правда жизни без прикрас. Ключевой сюжетной линией стал скандал, разгоревшийся из-за сексуальных пристрастий Джереми Торпа, грозящих положить конец его политической карьере.

9. "Питер Кингдом вас не бросит" (Kingdom)

Жанр: драма, комедия.

Бесспорно, это один из лучших сериалов о юристах. Адвокат Питер Кингдом живет в английской глубинке и то и дело приходит на помощь местным жителям. Порою он готов пожертвовать своим временем и благополучием крохотной фирмы, чтобы совершенно безвозмездно вытащить из неприятностей какого-нибудь обедневшего бедолагу.

10. "Шоу Фрая и Лори" (A Bit of Fry & Laurie)

Жанр: комедия.

Первоклассная передача для поклонников диковинного английского юмора. Хью Лори и Ствен Фрай не только исполнили почти все роли в скетчах, но и сами писали шутки. Надо признаться, многие КВНщики до сих пор беспардонно воруют их перлы, слегка перекраивая на свой лад. А плагиат, как известно, можно считать явной формой похвалы. Особой изюминкой стали юмористические песни в исполнении Лори. Передача нередко подвергалась беспощадной критике со стороны британского правительства, поскольку авторы частенько высмеивали своих политических деятелей. Вот им правда глаза и колола.

11. "Дживс и Вустер" (Jeeves and Wooster)

Жанр: комедия.

Еще один великолепный сериал с блистательным дуэтом Фрая и Лори. В основу сюжета легли культовые произведения из цикла "Приключения Дживса и Вустера", написанные Пеламом Вудхаусом. Работы этого автора напоминают творчество Джерома К. Джерома и полны сатиры, высмеивающей британские (и не только) реалии. Каждая серия повествует об очередной конфузной ситуации, в которую попадает глуповатый, но милый дворянин Берти Вустер. К счастью, мудрый Дживс всегда приходит на помощь своему хозяину.