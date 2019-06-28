Старые-новые супергерои: как французский художник объединил лица звезд "Мстителей" (Фото)

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Узнаете ли вы эти лица? Если вы смотрели хотя бы пару фильмов, снятых по комиксам Marvel, то они вам определенно знакомы. Но замечаете ли вы в них что-то странное? Могли бы вы назвать каждого человека по отдельности?
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