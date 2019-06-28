Старые-новые супергерои: как французский художник объединил лица звезд "Мстителей" (Фото) Узнаете ли вы эти лица? Если вы смотрели хотя бы пару фильмов, снятых по комиксам Marvel, то они вам определенно знакомы. Но замечаете ли вы в них что-то странное? Могли бы вы назвать каждого человека по отдельности?