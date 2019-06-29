Все обман: как неприглядно смотрятся съемки популярных фильмов Голливуда (Фото) Практически уже ни один современный фильм не обходится без зрелищных спецэффектов, благодаря которым персонажи умеют делать такие вещи, которые в реальном мире просто невозможны. И компьютерная графика в этом деле играет не последнюю роль.