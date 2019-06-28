Первый трейлер новых "Ангелов Чарли" с Кристен Стюарт, Наоми Скотт (Видео)

Перезапуск третьей части фильма уже не за горами. Первый официальный трейлер фильма "Ангелы Чарли 3" появился на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Кинокомпания презентовала видеоролик накануне, 27 июня, и менее чем за сутки его просмотрели почти 2,3 миллиона пользователей. Ранее создатели третьей части сообщали, что фильм 2019 года станет скорее продолжением двух предыдущих, а не римейком. Так, новые роли в картине сыграли Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска.