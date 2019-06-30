Кевин Костнер: принцесса Диана готова была сняться в продолжении фильма "Телохранитель"

Однако этим планам не суждено было сбыться из-за ее смерти в Париже в августе 1997 года. Об этом сообщил в опубликованном в пятницу интервью журналу People актер Кевин Костнер, сыгравший с певицей Уитни Хьюстон главные роли в киноленте.
По словам актера, принцесса Диана выражала беспокойство относительно возможных последствий своего дебюта в кино.
"Я помню, что она говорила по телефону невероятно любезно и задавала такие вопросы, как, например, планируем ли мы снимать сцену с поцелуем. Она говорила очень уважительно при этом", - отметил Костнер.
"Она нервничала, потому что ее жизнь была очень регламентированной", - пояснил он, уточнив, что в продолжении картины действительно планировались любовные сцены.
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04 November 1981: Princess Diana waves to the admiring crowds from inside the Irish State Coach, before arriving at Westminster Abbey in London to attend her first State Opening of Parliament as The Princess of Wales 04 نوفمبر 1981: اﻷميرة ديانا تلوح للحشود الشعبية من مقعدها داخل العربة اﻵيرلندية الملكية، وذلك قبل أن تصل إلى كنيسة ويستمنستر في لندن لحضور أول جلسة افتتاحية للبرلمان البريطاني بالنسبة لها كأميرة ﻹمارة ويلز #princessdianaforever #humanitarian #princessofwales #princessdiana #gb #hertruestory #kensingtonpalace #uk #thebritishroyalfamily #theroyalfamily #thebritishmonarchy #queenofhearts #instagood #instaroyal #instalike #di #fashionicon #peoplesprincess #style #glamorous #icon #foreveryoung #uk #الأميرة_ديانا #أميرة_ويلز #أميرة_القلوب #الأميرة_ديانا_لﻷبد #بريطانيا #لندن #قصتها_الحقيقية #أميرة_الشعب
Костнер впервые рассказал, что переговоры с Дианой помогла устроить бывшая жена среднего сына королевы Великобритании герцогиня Йоркская Сара Фергюсон. Планам, однако, не суждено было сбыться. Актер получил сценарий "Телохранителя-2" за день до смерти принцессы.
Напомним, в ночь на 31 августа 1997 года автомобиль Mercedes, в котором Диана ехала со своим другом Доди аль-Файеда, врезался в колонну тоннеля под площадью Альма в Париже. В той аварии выжил только охранник Дианы Тревор Рис-Джонс. Аль-Файед и водитель Анри Поль умерли на месте, Диана - через 2:00 в больнице.
Согласно результатам расследования, обнародованным в декабре 2006 года, автокатастрофа ни была заранее спланирована, не было обнаружено ни одного свидетельства в пользу версии об убийстве Дианы и Доди аль-Файеда.