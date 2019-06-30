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В возрасте 98 лет скончалась народная артистка Украины
В возрасте 98 лет скончалась народная артистка Украины

В возрасте 98 лет скончалась народная артистка Украины

В возрасте 98 лет скончалась народная артистка Украины
13:03 Сегодня Телеграф Фото: od.vgorode.ua

Новости культуры: В Одессе ушла из жизни Евгения Дембская.

Евгения Дембская родилась в Киеве 28 ноября 1920 года. Ее путь еще с детства был определен, так как будущая актриса воспитывалась в музыкальной семье.

В 1939 году Евгения Дембская окончила Киевское музыкальное училище, также училась в Киевской и Львовской консерваториях.

Несмотря на то, что украинская актриса родилась в Киеве, большую часть жизни она провела в Одессе. В 1953 году Дембская переехала сюда вместе с театром. Актриса была ведущей солисткой Одесского академического театра музыкальной комедии.

Народная артистка Украины являлась Почетным гражданином Одессы, а также была награждена Орденом княгини Ольги.

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В ноябре этого года Евгении Дембской должно было исполнится 99 лет.

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Все по теме:

Актриса, Умерла, Ушла из жизни, Альманах-2019, Евгения Дембская, Одесская музкомедия.
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