Стало известно, что Мелисса Маккарти может стать злодейкой Урсулой в ремейке "Русалочки"

Новости культуры: Грядущий ремейк "Русалочки" пополнит ряды популярных в последнее время перезапусков мультфильмов Disney.

Мелисса Маккарти все дальше уходит от привычного комедийного амплуа. Скоро мы увидим актрису в роли хладнокровной жены гангстера в ленте "Адская кухня", а сегодня стало известно, что Маккарти позвали на роль главной злодейки в новой "Русалочке".

Если переговоры со студией Disney пройдут удачно, звезда "Девичника в Вегасе" перевоплотится в ведьму Урсулу и, вероятно, исполнит знаменитый хит из оригинального мультфильма Poor Unfortunate Soul. По словам создателей, игровой ремейк сохранит музыкальное наследие "Русалочки" 1989 года.

Напомним, что в основу фильма ляжет сказка Ганса Христиана Андерсона о дочери морского царя Тритона, которая полюбила земного принца. Чтобы быть рядом с возлюбленным, Ариэль променяла свой чудесный голос на возможность ходить. Правда, в отличие от мультфильма Disney, где зрителей ждал хэппи-энд, конец книжной истории печален ― принц разбивает сердце русалочки, и она превращается в морскую пену.

Режиссером художественной ленты выступит Роб Маршалл, в прошлом году снявший для студии семейное фэнтези "Мэри Поппинс возвращается". В прошлом месяце на большие экраны вышел "Аладдин", а в июле состоится премьера нового "Короля Льва".