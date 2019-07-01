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Дети 44-летняй Анджелины Джоли уговорили ее сняться в фильме Marvel
Дети 44-летняй Анджелины Джоли уговорили ее сняться в фильме Marvel

Дети 44-летняй Анджелины Джоли уговорили ее сняться в фильме Marvel

Дети 44-летняй Анджелины Джоли уговорили ее сняться в фильме Marvel
13:32 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Сейчас она снимается в фильме "Те, кто желает мне смерти", поэтому привезла Захару, Шайло, Вивьен и Нокса в Нью-Мексико.

Кажется, переговоры Анджелины Джоли с руководством Marvel успешно подошли к концу. Об этом сообщило издание HollywoodLife, эксклюзивно для которого анонимный источник сообщил, что звезда приняла решение сняться в "Вечных" под влиянием ее шестерых детей, а также рассказал, когда начнутся съемки.

Как было заявлено СМИ ранее, 44-летняя Анджелина Джоли может исполнить роль супергероини Серсеи, если обсуждение с руководством Marvel пройдет успешно. Вероятно, так и вышло, поскольку инсайдер поделился с HollywoodLife следующей информацией: "Анджелина снимется в супергеройском блокбастере, и на ее решение повлияли дети. Они все любят кинокомиксы. Она снова очень много работает, поэтому ищет способ быть ближе к детям, а также полна решимости не допустить, чтобы ее занятость карьерой лишила их чего-либо".

У Джоли действительно появилось больше рабочих проектов, но она не желает надолго расставаться с детьми. 

Анджелина Джоли осваивает новую профессию

Возможно, осенью ребятам придется переехать в другой город, так как инсайдер заявил о скором начале съемок "Вечных". "Анджелина не представляла, что будет столько работать, но очевидно, многое изменилось. Производство фильма скоро начнется, поэтому она планирует приступить к съемкам в ближайшее время. Дата начала съемочного процесса назначена на сентябрь", — рассказал источник.

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Анджелина Джоли, Фильмы, Кино, Marvel, Знаменитости, Актриса, Сериалы.
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