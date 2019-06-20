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Четверг, 20.06.2019
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Анджелина Джоли осваивает новую профессию

Анджелина Джоли осваивает новую профессию
21:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Анджелина Джоли стала редактором журнала Time.

Джоли будет писать о правах людей, беженцев и других важных проблемах социума. Ее материалы будут выходить ежемесячно.

44-летняя Джоли не только известная актриса и режиссер, мать шести детей, но и специальный посол доброй воли ООН. Она давно занимается благотворительностью и заботится о проблемах беженцев. Именно о правах людей, ставших жертвами международных конфликтов, будет писать звезда.

Об этом заявил главный редактор и генеральный директор Time Эдвард Фелсенталь. Также он поделился деталями работы: журнал будет сотрудничать с Анджелиной Джоли на постоянной основе и каждый месяц актриса в своей колонке будет писать о различных социальных проблемах.

Первая статья Джоли под названием "Что мы должны беженцам" вышла вчера, 19 июня, накануне Всемирного дня беженцев. Здесь Анджелина затронула тему разницы между мигрантами и беженцами.

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"Иллюзия заключается в том, что любое государство может спрятаться за своими границами и надеяться, что проблема исчезнет. Нам нужны лидерство и эффективная дипломатия. Нам нужно достичь долгосрочного мира, основанного на справедливости и прозрачности в отношении прав человека, и добиться, чтобы беженцы могли вернуться домой. Это не легкий подход, а более тяжелый план действий. Но только он сможет что-то изменить. Дистанция между нами и беженцами значительно меньше, чем мы думаем", – пишет актриса.

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