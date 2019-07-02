"Я не одобрял этого": Луи Томлинсон о постельной сцене в "Эйфории"

Новости культуры: Луи Томлинсон заговорил о постельной сцене с Гарри Стайлзом в сериале "Эйфория".

Хотя звезда "Человека-паука" Зендая и заверяла, что ее новый сериал "Эйфория" будет не более шокирующим, чем "Игра престолов", кое-кого он все-таки неприятно удивил. В недавнем эпизоде шоу создатели показали анимированную постельную сцену с Луи Томлинсоном и Гарри Стайлзом, что очень не понравилось экс-солисту One Direction.

Несмотря на то, что группа распалась еще несколько лет назад, сценаристы "Эйфории" решили порадовать фанатов вымышленной пары Гарри Стайлза и Луи Томлинсона. По сюжету серии "Ларри Стайлинсон" героиня Кэт Эрнандез (Барби Феррейра) сочиняет эротический фанфик про музыкантов, который в ходе ее монолога оживает в виде анимационной короткометражки. Зрители тут же задались вопросом: а как сами певцы отреагировали на откровенную сцену с их участием?

Стайлз никак не прокомментировал эпизод, зато высказался Томлинсон. Он ответил поклоннику в Twitter, который написал: "Я буду просто сидеть и надеяться, что они дали разрешение, потому что решили наконец открыться. Гарри кажется довольно дружелюбным с людьми, которые это сделали, но Луи это не понравится". И фанат оказался прав. "Я однозначно могу сказать, что со мной не связывались, и я этого не одобрял", — заявил музыкант.

Представители канала HBO пока никак не отреагировали на ситуацию, и, возможно, если певцы не станут поднимать шум, так и предпочтут хранить молчание.