Моника Беллуччи разорвала отношения с Николасом Лефевром

Такую информацию не распространяли инсайдеры: звезда сама объявила о разрыве во время очередного интервью.
Об этом она призналась журналистам французского издания F, передает Libero.
54-летняя Моника Беллуччи заявила, что ее романтические отношения завершились, а с 36-летним Николасом Лефевром ей удалось сохранить дружеские отношения. В то же время актриса отказалась называть причины разрыва.
"Мы с Николасом, безусловно, любим друг друга, и он научил меня многим вещам. Безусловно, он – человек, который имеет настоящий художественный талант и чутье, но отныне наши отношения пойдут другим путем – дружбы на всю жизнь", – рассказала Моника Беллуччи.