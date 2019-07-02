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Моника Беллуччи разорвала отношения с Николасом Лефевром
Моника Беллуччи разорвала отношения с Николасом Лефевром

Моника Беллуччи разорвала отношения с Николасом Лефевром

Моника Беллуччи разорвала отношения с Николасом Лефевром
18:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Одна из самых известных итальянских актрис Моника Беллуччи решила завершить роман с молодым художником Николасом Лефевром.

Такую информацию не распространяли инсайдеры: звезда сама объявила о разрыве во время очередного интервью.

Об этом она призналась журналистам французского издания F, передает Libero.

54-летняя Моника Беллуччи заявила, что ее романтические отношения завершились, а с 36-летним Николасом Лефевром ей удалось сохранить дружеские отношения. В то же время актриса отказалась называть причины разрыва.

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"Мы с Николасом, безусловно, любим друг друга, и он научил меня многим вещам. Безусловно, он – человек, который имеет настоящий художественный талант и чутье, но отныне наши отношения пойдут другим путем – дружбы на всю жизнь", – рассказала Моника Беллуччи.

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Знаменитости, Звезды, Моника Беллуччи, Instagram звезд, Николас Лефевр.
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