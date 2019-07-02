Скачать
Вторник, 02.07.2019
Зеленский: Украина и Канада сделают все для освобождения моряков
Зеленский: Украина и Канада сделают все для освобождения моряков
ТКГ в Минске не договорилась о "хлебном перемирии" на Донбассе
ТКГ в Минске не договорилась о "хлебном перемирии" на Донбассе
Уимблдон: самый быстрый матч у мужчин за последние 15 лет
Уимблдон: самый быстрый матч у мужчин за последние 15 лет
Певец Таркан перенес тяжелую операцию: подробности
Певец Таркан перенес тяжелую операцию: подробности

В Сети появился первый трейлер сериала "Четыре свадьбы и одни похороны" (Видео)

В Сети появился первый трейлер сериала "Четыре свадьбы и одни похороны" (Видео)
21:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: скриншот

Новости культуры: Телеканал Hulu презентовал первый трейлер нового сериала "Четыре свадьбы и одни похороны".

Одна из главных героинь культового сериала "Игра престолов" Натали Эммануэль снялась в сериале "Четыре свадьбы и одни похороны". Премьера первого эпизода состоится в конце июля, поэтому первый трейлер покоряет сеть.

Дебютный официальный трейлер сериала "Четыре свадьбы и одни похороны" опубликовали на YouTube телеканале Hulu. Стоит отметить, что первый эпизод ленты будет представлен именно на этом канале уже 31 июля.

В целом картина будет состоять из десяти серий, которые сняты по сюжету одноименной романтической драмы с комедийной линией. Первый фильм был представлен еще в 1994 году.

Над новой лентой работала команда профессионалов, среди которых Минди Кейлинг и Мэтт Варбертон. Главные роли достались английской актрисе, которая известна своей ролью в "Игре престолов" Натали Эммануэль, Никешу Пателу, Ребекке Риттенхаус, Джон Полу Рейнольдсу и другим.

Постер и главные герои: Netflix делится свежими фото из грядущего сериала "Ведьмак"

По сюжету, молодая девушка Майя, которую сыграла Натали Эммануэль, едет в Лондон, чтобы отпраздновать свадьбу своего друга. В аэропорту она знакомится с привлекательным парнем, которого зовут Кэш (его сыграл Никеш Пател), однако впоследствии она узнает, что незнакомец, который ей понравился – бойфренд ее подруги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сериал, Трейлер, "Четыре свадьбы и одни похороны".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 2 июля - День Зосима
02 Верка Сердючка впервые за многие годы сменила имидж
03 Гороскоп на сегодня, 2 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Зеленский отреагировал на обстрел санитарного авто в Водяном
05 Верховная Рада сегодня продолжит рассмотрение поправок к Избирательному кодексу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Следующая международная конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Литве
Литва примет конференцию по реформам в Украине
С начала июля в Украине можно строить автоматизированные паркинги
Теперь в Украине можно строить автоматизированные паркинги
Компания &quot;IKEA&quot; зайдет на украинский рынок в конце 2019 года
"IKEA" зайдет в Украину до конца 2019 года
На Одесском кинофестивале покажут фильм о Харви Вайнштейне
На Одесском кинофестивале покажут фильм о Харви Вайнштейне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь