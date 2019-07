Постер и главные герои: Netflix делится свежими фото из грядущего сериала "Ведьмак"

Компания опубликовала в своём "Твиттере" официальный постер сериала, а также фото с главными женщинами в жизни Геральта — Йеннифэр и Цири (простите, фанаты Трисс!).

Напоминаем, что сериального ведьмака сыграл Генри Кавилл (Henry Cavill). Роли Йеннифэр и Цириллы достались Ане Чалотре (Anya Chalotra) и Фрейе Аллан (Freya Allan) соответственно.

Надпись на плакате гласит: "Худшие чудовища — те, которых создаём мы сами".

Get your first look at Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Cholatra), and Ciri (Freya Allan) in #TheWitcher pic.twitter.com/2l0R2vgBZt

Anya *Chalotra* plays Yennefer — as an apology for the early morning typo, here are some more photos of #TheWitcher stars! pic.twitter.com/gCpQV4RmmN

— See What's Next (@seewhatsnext) 1 июля 2019 г.