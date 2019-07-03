"Гуцулка Ксеня": украинский фильм получил главный приз на фестивале в Японии (Видео)

Новости культуры: Страна Восходящего Солнца отметила фильм-мюзикл, отснятый по мотивам оперетты Ярослава Барнича.

На фестивале Mt.FUJI-ATAMI FILM FESTIVAL 2019 фильм "Гуцулка Ксеня" получил GRAND-PRIX. Об этом сообщают в Госкино.

"Гуцулка Ксеня" покорила не только отечественных зрителей. Фильм, который вышел в украинский прокат 7 марта 2019 года, также выйдет в кинопрокат в Японии.

Фильм-мюзикл сражался с более 1200 картинами со всего мира. В категории игрового кино вместе с "Гуцулкой Ксеней" попали всего 5 фильмов.

Главный Приз фестиваля Елене Демьяненко, режиссеру фильма, вручила звезда японского кино Momoi Kaori.

Сам японский фестиваль проходил с 28 июня по 1 июля в городе Атами. Интересно, что данный фестиваль отождествляют с "японским Голливудом".

Напомним, что фильм-мюзикл "Гулулка Ксеня" снятые на основе одноименной украинской оперетты Ярослава Барнича. По сюжету, в Ворохту прибывает делегация из Америки с важным поручением - отыскать невесту для молодого Яро. Отец юноши оставил завещание, по которому Яро получит в наследство миллион долларов, если женится на сознательной украинке.