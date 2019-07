Названа дата премьеры последнего сезона "Американской семейки"

Новости культуры: Пока телеэфир "на летних каникулах", каналы уже готовятся к грядущей осени, верстая сетку вещания на следующий сезон.

Одним из последних с сеткой определился ABC, опубликовавший расписание премьер своих сериалов на сезон 2019/2020 – от "Американской семейки" и "Хорошего доктора" до "Анатомии страсти".

Сериалы ABC начнут возвращаться в эфир один за другим с понедельника, 16 сентября, а компанию им составят несколько новинок. Вот как выглядит расписание сериальных премьер ABC полностью:

"Хороший доктор" (The Good Doctor)

Вторник, 24 сентября

"Коннеры" (The Conners)

"Благослови этот бардак" (Bless This Mess)

"Черная комедия" (black-ish)

Новый спин-офф/приквел "Черной комедии" под названием mixed-ish

Новый сериал "Чрезвычайные обстоятельства" (Emergence)

Среда, 25 сентября

"Голдберги" (The Goldbergs)

"Американская семейка" (Modern Family)

"Старая школа" (Schooled)

"Родители-одиночки" (Single Parents)

Новый сериал "Стамптаун" (Stumptown) с Коби Смолдерс в роли частного детектива

Четверг, 26 сентября

"Анатомия страсти" (Grey’s Anatomy)

"Миллион мелочей" (A Million Little Things)

"Как избежать наказания за убийство" (How to Get Away with Murder)

Пятница, 27 сентября

"Американская домохозяйка" (American Housewife)

"Трудности ассимиляции" (Fresh Off the Boat)

Воскресенье, 29 сентября

"Новичок" (The Rookie)