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Четверг, 04.07.2019
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Сериал в жанре "фэнтези": чем привлекает 3 сезон "Очень странных дел" (Видео)

Сериал в жанре "фэнтези": чем привлекает 3 сезон "Очень странных дел" (Видео)
16:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры: Третий сезон разработчики обещают показать не менее впечатляющим, чем два предыдущих.

Научно-фантастический сериал продюсеров Мэтта и Росса Дафферов до последнего держал интригу относительно любых деталей премьерного сезона. Финальный трейлер даже был опубликован всего неделю назад.

Следовательно, действие третьего сезона разворачивается через год после последних событий в 80-тых. После всех испытаний, упавших на плечи подросткам из маленького города Хокинз в США, четверо друзей-мальчиков и главная героиня, которая имеет прозвище Одиннадцать, попадают в новые приключения.

Им снова придется встретиться с монстрами из параллельной вселенной, портал в которую был открыт еще в предыдущих сезонах. Девочка с врожденными сверхспособностями попытается в очередной раз спасти своих друзей и город от очередного пришествия чудовищ.

Названа дата премьеры последнего сезона "Американской семейки"

Главные роли сыграли такие юные звезды, как Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Финн Вулфард, Калеб Маклафлин и Ной Шнапп. В съемках сериала также приняли участие такие старожилы Голливуда, как Вайнона Райдер, Дэвид Харбор и другие. Планируется, что в третьем сезоне выйдет 8 новых эпизодов и, вероятно, все серии на Netflix появятся сразу 4 июля. Первый сезон "Очень странных дел" вышел на экраны еще в 2016 году, а второй – в 2017.

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Сериал, Трейлер, 3 сезон, Очень странные дела.
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