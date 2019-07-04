Сериал в жанре "фэнтези": чем привлекает 3 сезон "Очень странных дел" (Видео)

Новости культуры: Третий сезон разработчики обещают показать не менее впечатляющим, чем два предыдущих.

Научно-фантастический сериал продюсеров Мэтта и Росса Дафферов до последнего держал интригу относительно любых деталей премьерного сезона. Финальный трейлер даже был опубликован всего неделю назад.

Следовательно, действие третьего сезона разворачивается через год после последних событий в 80-тых. После всех испытаний, упавших на плечи подросткам из маленького города Хокинз в США, четверо друзей-мальчиков и главная героиня, которая имеет прозвище Одиннадцать, попадают в новые приключения.

Им снова придется встретиться с монстрами из параллельной вселенной, портал в которую был открыт еще в предыдущих сезонах. Девочка с врожденными сверхспособностями попытается в очередной раз спасти своих друзей и город от очередного пришествия чудовищ.

Главные роли сыграли такие юные звезды, как Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Финн Вулфард, Калеб Маклафлин и Ной Шнапп. В съемках сериала также приняли участие такие старожилы Голливуда, как Вайнона Райдер, Дэвид Харбор и другие. Планируется, что в третьем сезоне выйдет 8 новых эпизодов и, вероятно, все серии на Netflix появятся сразу 4 июля. Первый сезон "Очень странных дел" вышел на экраны еще в 2016 году, а второй – в 2017.