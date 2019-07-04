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Четверг, 04.07.2019
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"Бонд 25": при каком условии Рами Малек согласился играть в знаменитой франшизе
"Бонд 25": при каком условии Рами Малек согласился играть в знаменитой франшизе

"Бонд 25": при каком условии Рами Малек согласился играть в знаменитой франшизе

"Бонд 25": при каком условии Рами Малек согласился играть в знаменитой франшизе
17:26 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости культуры: есной стало известно, что оскароносный Рами Малек официально стал частью популярной шпионской франшизы о Джеймсе Бонде

В 25-м эпизоде о приключениях агента 007 он сыграет главного злодея. Но прежде чем подписать контракт, актера выставил одно важное условие.

В интервью The Daily Mirror звезда "Богемской рапсодии" признался, что просил режиссера Кэри Фукунаги не делать из его героя религиозного экстремиста. Актеру с египетскими корнями очень важно, чтобы ни его персонажа, ни тем более его самого не сравнивали с террористом. "Я сказал, что мы не можем отождествлять моего героя с каким-либо террористическим актом на религиозной или идеологической почве. Это не то, с чем бы я хотел заигрывать", - безапелляционно заявил Малек. После чего режиссер заверил актера, что злодей в фильме будет совсем иного толка.

Что ж, с нетерпением ждем премьеры "Бонда 25", чтобы увидеть Малека в необычном амплуа. Украинская премьера экшена, главную роль в котором в последний раз исполнит Дэниел Крэйг, намечена на 9 апреля 2020 года.

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Напомним, что релиз картины переносился уже несколько раз. Сначала из-за ухода Дэнни Бойла с поста режиссера, а затем после травмы Крэйга, полученной на съемках.

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Джеймс Бонд, Фильм, Американский актер, Рами Малек, Бонд 25.
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