Новый стриминговый сервис WarnerMedia: каким будет название

Новости культуры: WarnerMedia собирается представить свой собственный потоковый сервис, и сейчас компания сужает список потенциальных названий для платформы.

Потоковый сервис, скорее всего, будет называться HBO Max. Хотя компания еще рассматривает другие варианты, именно этот наиболее вероятный.

Учитывая, что все текущие абоненты HBO, как ожидается, будут автоматически зарегистрированы в новом потоковом сервисе WarnerMedia, наименование платформы "HBO Max", безусловно, упростит переход для большинства пользователей. Это даст ему большое преимущество при запуске, анонсированном на 2020 год.

В рамках подписки новый сервис объединит контент HBO, Cinemax, а также фильмы и телесериалы производства Warner Bros.

Сейчас, для платформы снимаются такие проекты: спинофф "Дюна: сестринская община", посвященный ордену женщин, известных как Бене Гессерит, снимается шоу "Бортпроводник" по одноименному роману Криса Бохьяляна, анимационный приквел, раскрывающий происхождение милых, но опасных существ, "Гремлины: секреты Могая", романтическую комедию "Личная жизнь". Также планируется, что в сервисе будут представлены сериалы производства Warner Bros., включая "Теорию большого взрыва", "Друзья" и "Сайнфелд".

В WarnerMedia также заинтересованы в возрождении классических ситкомов телеканала ABC "Дела семейные" и "Шаг за шагом".

Ранее стало известно, что WarnerMedia планирует запустить в бета-режиме стриминговый сервис в конце третьего или начале четвертого квартала 2019 года.