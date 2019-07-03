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Среда, 03.07.2019
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СМИ: Warner Bros. планирует снять сериал-приквел к фильму "Гарри Поттер"

СМИ: Warner Bros. планирует снять сериал-приквел к фильму "Гарри Поттер"
22:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры: История про волшебный мир Гарри Поттера настолько интересна и разнообразна, что компания Warner Bros Pictures и не собирается отказываться от ее продолжения.

По данным издания We Got This Covered, проект находится на начальной стадии создания.

Восемь лет назад мир в последний раз мог насладиться новой историей о легендарном мальчике-волшебнике из Хогвартса. Именно тогда, в 2011-м году, состоялась премьера фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2". Впрочем, благодаря серии фильмов "Фантастические звери", первый из которых презентовали в 2016-м, мир магии до сих пор не теряет своей актуальности в кинокультуре.

Согласно информации сайта We Got This Covered, компания находится на ранних стадиях разработки приквела, который еще раз заставит зрителей окунуться в мир магии и волшебства. Телешоу предназначено для показа на предстоящем стриминговом сервисе WarnerMedia.

По поводу сюжета: известно лишь, что это будут абсолютно новые истории с другими героями, но в той же вселенной. События приквела будут развиваться преимущественно в пределах Хогвартса, а также еще в некоторых частях Европы.

До релиза совсем немного: Еще один трейлер Harry Potter: Wizards Unite (Видео)

Ни Джоан Роулинг, ни сама кинокомпания никаких комментариев по этому поводу не дают, поэтому пока что эта информация остается на уровне слухов. Но судя по выходу новых книг о Гарри Поттере, а также мобильной AR-игры Harry Potter: Wizards Unite, Warner Bros. не собираются прощаться с миром волшебства.

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Гарри Поттер, Warner Bros. Pictures, Приквел, Сериал-приквел.
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