Костюмы, которые неоднократно использовались в разных фильмах Голливуда (Фото) Съемки фильма - очень ответственный и трудоемкий процесс, продуманный во всех мелочах. Но от поклонников фильмов не скроются никакие детали, даже если их постарались тщательно скрыть. Внимательные зрители обратили внимание на то, что в разных фильмах актеры и актрисы нередко снимаются в одних и тех же нарядах.