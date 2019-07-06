|
|
Костюмы, которые неоднократно использовались в разных фильмах Голливуда (Фото)
Съемки фильма - очень ответственный и трудоемкий процесс, продуманный во всех мелочах. Но от поклонников фильмов не скроются никакие детали, даже если их постарались тщательно скрыть. Внимательные зрители обратили внимание на то, что в разных фильмах актеры и актрисы нередко снимаются в одних и тех же нарядах.
Впечатляющие снимки единственного солнечного затмения в 2019 году
Жутко смешно: комиксы о нечисти, живущей в нашем мире
Изумрудный остров: убедительные причины побывать в Ирландии (Фото)
Совсем как дети: забавные будни с домашними любимцами
Ты точно обхохочешься: забавные демотиваторы для поднятия настроения
Как быть эффектной в новом сезоне: стильные сумки на осень-зиму 2019/2020 (Фото)
Странные и курьезные моменты из жизни обычных людей
Как такое могло прийти в голову кому-то: забавные вывески и объявления
Иконы, которые могут защитить от воров и дурного сглаза
Удивительная красота в картинках (Фото)
Фотограф-самоучка доказал, что профессиональные снимки можно сделать недорогой камерой
Курьезные случаи с загаром, или Как правильно пользоваться солнцезащитным кремом
Забавные животные, которые не умеют скрывать свои чувства
Талантливые актеры, которые никогда не удостаивались Оскара или Эмми
Талант не пропьешь: доказано этими креативными людьми
Юморные диалоги и комментарии из соцсетей, которые поднимут ваше настроение
Елизавета II: неизменные правила поведения с королевой Великобритании
Педикюр 2019: оригинальные идеи черного дизайна с разным декором (Фото)
Прически 2019: стильные стрижки для мужчин (Фото)
Удивительные работы ювелира Грегори Грозоса (Фото)
Мода 2019: стильные летние платья для "сочных" девушек
Еще говорят, что люди умнее животных
"Поп-культурный энтузиаст": парень дополняет котами постеры голливудских фильмов
Приятного просмотра: самые эпичные фейлы с просторов сети
Ад для перфекционистов: прикольные фотографии