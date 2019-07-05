Том Холланд готов сыграть Человека-паука с нетрадиционной ориентацией

Новости культуры: Британский актер Том Холланд поддержал идею сделать Человека-паука геем.

Пока мир обсуждает чернокожую русалочку, фанатам Marvel тоже стоит быть готовыми к шокирующим изменениям канона. К примеру, недавно исполнитель роли Питера Паркера Том Холланд поддержал идею сделать Человека-паука геем.

"Человек-паук: Вдали от дома" отлично стартовал в прокате и демонстрирует прекрасные кассовые сборы и высокие оценки от зрителей и критиков. А ведь всего несколько лет назад не все верили, что очередной перезапуск кинокомикса сумеет покорить поклонников персонажа. Завоевать сердца фанатов удалось и проекту Sony "Через вселенные", где зрителям представили темнокожего Человека-паука Майлза Моралеса. И теперь журналистов интересует ответ на вопрос: ждать ли в будущем Паука с нетрадиционной сексуальной ориентацией?

На это в разговоре с The Times ответил Том Холланд: "Я не могу рассуждать о будущем своего героя, так как просто не знаю, и это не в моих руках. Но мне многое известно о будущем киновселенной Marvel, и в ближайшие несколько лет в ней появится множество разных персонажей. Мир гораздо разнообразнее, чем простой белый гетеросексуальный парень. Он этим не ограничивается, так что фильмы должны представлять не только упомянутый типаж".

Хотя актер положительно отреагировал на возможность сделать Человека-паука геем, скорее всего, зрителям представят отдельных персонажей с нетрадиционной ориентацией. Так, во всяком случае, однажды заявил Кевин Файги: "Мы не стесняемся говорить, что в будущем у нас появятся супергерои, являющиеся представителями ЛГБТ-сообщества".