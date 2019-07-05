Скачать
Пятница, 05.07.2019
Зеленский благодарит причастных к освобождению Краматорска и Славянска
Зеленский благодарит причастных к освобождению Краматорска и Славянска
Совет судей избрал Монича на должность председателя
Совет судей избрал Монича на должность председателя
Арум: Контракт на бой Ломаченко - Кэмпбелл подписан
Арум: Контракт на бой Ломаченко - Кэмпбелл подписан
Том Холланд готов сыграть Человека-паука с нетрадиционной ориентацией
Том Холланд готов сыграть Человека-паука с нетрадиционной ориентацией

Том Холланд готов сыграть Человека-паука с нетрадиционной ориентацией

Том Холланд готов сыграть Человека-паука с нетрадиционной ориентацией
22:30 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Британский актер Том Холланд поддержал идею сделать Человека-паука геем.

Пока мир обсуждает чернокожую русалочку, фанатам Marvel тоже стоит быть готовыми к шокирующим изменениям канона. К примеру, недавно исполнитель роли Питера Паркера Том Холланд поддержал идею сделать Человека-паука геем.

"Человек-паук: Вдали от дома" отлично стартовал в прокате и демонстрирует прекрасные кассовые сборы и высокие оценки от зрителей и критиков. А ведь всего несколько лет назад не все верили, что очередной перезапуск кинокомикса сумеет покорить поклонников персонажа. Завоевать сердца фанатов удалось и проекту Sony "Через вселенные", где зрителям представили темнокожего Человека-паука Майлза Моралеса. И теперь журналистов интересует ответ на вопрос: ждать ли в будущем Паука с нетрадиционной сексуальной ориентацией?

На это в разговоре с The Times ответил Том Холланд: "Я не могу рассуждать о будущем своего героя, так как просто не знаю, и это не в моих руках. Но мне многое известно о будущем киновселенной Marvel, и в ближайшие несколько лет в ней появится множество разных персонажей. Мир гораздо разнообразнее, чем простой белый гетеросексуальный парень. Он этим не ограничивается, так что фильмы должны представлять не только упомянутый типаж".

В украинский прокат выходит фильм "Человек-паук: Вдали от дома"

Хотя актер положительно отреагировал на возможность сделать Человека-паука геем, скорее всего, зрителям представят отдельных персонажей с нетрадиционной ориентацией. Так, во всяком случае, однажды заявил Кевин Файги: "Мы не стесняемся говорить, что в будущем у нас появятся супергерои, являющиеся представителями ЛГБТ-сообщества".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Человек-паук, Актер, Том Холланд, ЛГБТ-сообщество, Британский актер, Человек-паук Вдали от дома.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 5 июля - День Евсевия
02 Погода на выходные: где ждать дождей
03 Гороскоп на сегодня, 5 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Праздник Ивана Купала 2019: поверья и обряды
05 Генерал ВСУ: При необходимости, возвращение на позиции в Станице будет сложным
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В ночь на 6 июля в Украине штормовое предупреждение
В ночь на 6 июля в Украине штормовое предупреждение
Рябошапка: ВАКС обрел помещение для работы
Рябошапка: ВАКС обрел помещение для работы
Семьи после ссоры детей на площадке устроили стрельбу
Семьи после ссоры детей на площадке устроили стрельбу
Алессандра Амбросио стала звездой обложки Harper's Bazaar: фото
Алессандра Амбросио стала звездой обложки Harper's Bazaar: фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь