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Роль Арагорна во "Властелине колец" могла достаться Расселу Кроу

Роль Арагорна во "Властелине колец" могла достаться Расселу Кроу
12:19 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры: Новозеландский актер подтвердил информацию о том, что он мог бы сыграть Арагорна в фильме "Властелин колец".

Рассел Кроу был близок к получению роли Арагорна в трилогии "Властелин колец", но передумал после телефонного разговора с режиссером Питером Джексоном.

Актера спросили, правда ли ему предлагали 10% от сборов, что в итоге стало бы доходом примерно в 100 млн долларов. Кроу подтвердил эту информацию.

"Но не думаю, что Джексон хотел видеть меня в этом фильме. Его заставили поговорить со мной, потому что тогда был момент, когда меня хотели засунуть везде", — рассказал актер.

Кроу признался, что по голосу режиссёра распознал его настоящие чувства.

"Я разговаривал с ним по телефону, мне кажется, он даже не знал, что я сделал. Я чувствовал, что у него на уме кто-то другой (оказалось, что Вигго Мортенсен) и что надо позволить ему нанять того актера, которого он хочет", — сказал Кроу.

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На кандидатуре Кроу настаивала студия Warner Bros. Актер также заявил, что никогда не сожалел об упущенной прибыли.

"Властелин Колец: Братство Кольца" вышел на экраны в 2001 году. В том же году Рассел Кроу получил "Оскар" за лучшую мужскую роль за фильм "Гладиатор".

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