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"Мої думки тихі": украинский фильм завоевал приз в Карловых-Варах

"Мої думки тихі": украинский фильм завоевал приз в Карловых-Варах
21:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры: Фильм режиссера Антонио Лукича получил международное признание на 54-ом Карловарском международно кинофестивале.

Эту информацию подтвердили представители Госкино на официальном сайте. Отмечается, что украинцы сумели завоевать специальную награду от экспертов, обойдя 1300 кинолент со всего мира.

"В этом году в Карловарском кинофестивале, в самом статусном фестивале восточноевропейского кино, приняли участие более 1300 кинопрофессионалов со всего мира. Показать здесь свой фильм – большая честь для каждого режиссера, особенно дебютанта. Нашему же Антонио Лукичу удалось еще и собрать аншлаги на всех показах и покорить почтенное жюри", – рассказал глава Госкино Филипп Ильенко.

Известно, что трагикомедия "Мої думки тихі" рассказывает историю молодого звукорежиссера Вадима, который после серии неудач имеет возможность начать все заново. Он получает, казалось бы, довольно простое задание – записать голоса закарпатских животных. Проект дает шанс Вадиму покинуть Украину и переехать в Канаду. Однако задача усложняется, ведь сопровождать главного героя будет его мама.

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Презентация фильма "Мої думки тихі" в Украине запланирована на 18 июля. Произойдет это во время юбилейного Одесского международного кинофестиваля.

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Карловые Вары, Трейлер, Госкино, Мої думки тихі, Антонио Лукича.
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