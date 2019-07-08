Скачать
Понедельник, 08.07.2019
ЕС выделит Украине свыше €150 млн для финансирования ключевых реформ
ЕС выделит Украине свыше €150 млн для финансирования ключевых реформ
Лукашенко отреагировал на предложение Зеленского о переговорах с Путиным
Лукашенко отреагировал на предложение Зеленского
Сборная Украины по баскетболу официально возглавил латвиец Багатскис
Сборная Украины по баскетболу официально возглавил латвиец Багатскис
The Neighborhood приедет в Киев с масштабным концертом: что известно
The Neighborhood приедет в Киев с масштабным концертом: что известно

Netflix пообещал сократить курение в своих проектах

Netflix пообещал сократить курение в своих проектах
18:12 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Из-за критики сериала "Очень странные дела" стриминговый сервис Netflix сократит количество сцен с курением в своих грядущих проектах.

Согласно исследованию здравоохранительной организации Truth Initiative, число таких фрагментов за последнее время резко возросло. Специалисты изучили 13 сериалов и выяснили, что сцен табакокурения за год стало почти в три раза больше — их число выросло с 299 до 866.

Самый высокий показатель у "Очень странных дел" - во всех эпизодах сериала присутствует курение.

В ответ на это сервис выступил с заявлением и пообещал, что в будущем все новые проекты с рейтингом TV-14 для телешоу и PG-13 для фильмов не будут содержать сцен курения сигарет или электронных сигарет.

Сериал в жанре "фэнтези": чем привлекает 3 сезон "Очень странных дел" (Видео)

Исключения составят только эпизоды, снятые для исторической или фактической достоверности. Кроме того, теперь Netflix будет упоминать о том, что в программе демонстрируется курение в окнах с рейтингом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сериал, Netflix, Очень странные дела.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый клип от Артура Пирожкова на песню "Алкоголичка" (Видео)
02 Рабочая неделя в Украине начинается с дождей: прогноз синоптиков
03 Красивые поздравления с Днем семьи, любви и верности
04 Виктория Бэкхем снялась обнаженной для обложки немецкого Vogue
05 Приметы и обряды на 8 июля - День Петра и Февронии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский сообщил о продлении санкций ЕС против РФ
Зеленский сообщил о продлении санкций ЕС против РФ
Прощальное заявление Туска: на меня часто смотрели как на проукраинского маньяка
Прощальное заявление Туска: на меня часто смотрели как на проукраинского маньяка
Зеленский Путину: Надо поговорить? Обсудим чей Крым, кого там нет на Донбассе
Зеленский Путину: Надо поговорить? Обсудим чей Крым
Netflix пообещал сократить курение в своих проектах
Netflix пообещал сократить курение в своих проектах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь