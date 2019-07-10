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Netflix может лишиться своего самого популярного сериала: известна причина

Netflix может лишиться своего самого популярного сериала: известна причина
16:04 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости культуры: Стало известно,что любители кино больше не у видят сериал "Друзья".

Представители популярной компании Netflix официально заявили, что киноманы больше не смогут просматривать культовый сериал девяностых "Друзья" на их платформе. Уже в 2020 году его удалят из каталога. 

Такая информация появилась на официальной странице Netflix в Twitter. Причиной неожиданного решения является то, что сериал принадлежит кинокомпании WarnerMedia. Поэтому за лицензию на трансляции "Друзей" Netflix должен платить немалые суммы.

Еще в 2017 году представители компании обсуждали вопрос удаления популярной киноленты со своей платформы. Однако тогда тысячи поклонников сериала обратились с просьбой отсрочить это решение. В Netflix прислушивались к подписчиков сайта, что обошлось им в 100 миллионов долларов. 

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Известно, что за год WarnerMedia получала 30 миллионов долларов за права на сериал. Однако сумма увеличивалась из-за популярности "Друзей" в сети.

Как сообщалось ране, Вскоре все киноманы смогут пересмотреть долгожданное продолжение сказочной истории фильма "Малефисента". В сети уже представили трейлер, который стремительно набирает популярность.

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Кино, Сериалы, Сериал Друзья, Netflix.
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