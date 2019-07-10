Netflix может лишиться своего самого популярного сериала: известна причина

Новости культуры: Стало известно,что любители кино больше не у видят сериал "Друзья".

Представители популярной компании Netflix официально заявили, что киноманы больше не смогут просматривать культовый сериал девяностых "Друзья" на их платформе. Уже в 2020 году его удалят из каталога.

Такая информация появилась на официальной странице Netflix в Twitter. Причиной неожиданного решения является то, что сериал принадлежит кинокомпании WarnerMedia. Поэтому за лицензию на трансляции "Друзей" Netflix должен платить немалые суммы.

Еще в 2017 году представители компании обсуждали вопрос удаления популярной киноленты со своей платформы. Однако тогда тысячи поклонников сериала обратились с просьбой отсрочить это решение. В Netflix прислушивались к подписчиков сайта, что обошлось им в 100 миллионов долларов.

Известно, что за год WarnerMedia получала 30 миллионов долларов за права на сериал. Однако сумма увеличивалась из-за популярности "Друзей" в сети.

Как сообщалось ране, Вскоре все киноманы смогут пересмотреть долгожданное продолжение сказочной истории фильма "Малефисента". В сети уже представили трейлер, который стремительно набирает популярность.