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Среда, 10.07.2019
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"Смерть и жизнь Джона Ф. Донована": трогательный трейлер фильма (Видео)

"Смерть и жизнь Джона Ф. Донована": трогательный трейлер фильма (Видео)
21:27 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры: Кажется, жизнь Кита Харингтона налаживается.

Поклонники уже успели порадоваться недавним фотографиям актера и его жены на прогулке, а теперь режиссер Ксавье Долан представил их вниманию трейлер долгожданного для многих проекта "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована".

Хотя мировая премьера фильма состоялась еще в прошлом году, российские зрители смогут оценить новую роль Кита Харингтона лишь в этом августе. Он сыграл популярного телевизионного актера, который однажды отвечает на письмо своего 11-летнего поклонника, мечтающего тоже стать актером. Доверительная переписка между ними продолжалась долгое время, пока не оборвалась трагическим образом.

"Смерть и жизнь Джона Ф. Донована" оказалась для Ксавье Долана по-настоящему тяжелым проектом. Он очень долго снимал этот фильм и еще дольше его монтировал. Постановщик собрал звездный актерский состав: Натали Портман, Сьюзан Сарандон, Кэти Бейтс, Майкл Гэмбон, Тэнди Ньютон и Джессика Честейн, все сцены с которой Долану в итоге пришлось вырезать. По мнению одних иностранных критиков, тяжелый съемочный процесс сказался на финальном результате негативно, однако другие призвали дать фильму шанс и оценить его по достоинству.

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Премьера картины в Украине состоится 8 августа 2019 года.

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Видео, Трейлер, Кит Харингтон, Смерть и жизнь Джона Ф. Донована, The Death and Life of John F. Donovan.
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