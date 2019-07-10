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Появился новый трейлер фильма "Джуди" с Рене Зеллвегер в главной роли (Видео)

Появился новый трейлер фильма "Джуди" с Рене Зеллвегер в главной роли (Видео)
22:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры: Популярная голливудская актриса Рене Зеллвегер перевоплотилась в съемках нового фильма.

Актриса из известной блондинки преобразилась в жгучую брюнетку. Сеть уже покоряет первый официальный трейлер к фильму "Джуди".

Как известно, звезда получила главную роль в киноленте "Джуди". Фильм рассказывает историю о последнем годе жизни легендарной американской певицы Джуди Гарленд, которая стала жертвой голливудской системы. Карьера знаменитости длилась 45 из 47 лет. Джуди Гарленд работала почти ежедневно на съемочных площадках и в клубах, часто употребляя наркотики.

Для непростой роли Рене Зеллвегер преобразилась до неузнаваемости. Известная блондинка предстанет в киноленте жгучей брюнеткой с короткой стрижкой. Поклонники звезды уже отметили, что такой образ является несколько необычным и добавляет лет Рене.

Долгожданный трейлер появился 8 июля и сразу же покорил сеть. Историю сильной и одновременно несчастной женщины, которая в 1960-х пошла в 5-недельные гастроли, экранизировал режиссер Руперт Гулд. Премьера фильма "Джуди" запланирована на 28 ноября 2019 года.

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Музыкальной драме уже пророчат огромный успех, а образ Рене Зеллвегер назвали очень правдоподобным. И действительно, актриса поражает сходством с легенарною Джуди Гарленд.

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Видео, Трейлер, Рене Зелльвегер, Джуди.
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