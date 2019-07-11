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Сэм Рэйми работает над идеей продолжения "Зловещих мертвецов"

Сэм Рэйми работает над идеей продолжения "Зловещих мертвецов"
08:22 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: popcornnews.ru

Новости культуры: Режиссер поделился некоторыми мыслями и ждет возвращения Брюса Кэмпбелла.

Режиссер оригинальной трилогии "Зловещие мертвецы" и продюсер сериала "Эш против зловещих мертвецов" Сэм Рэйми сообщил, что работает над идеей о возвращении героя Брюса Кэмпбелла в новом фильме.

"Я был бы рад сделать еще один проект. Не думаю, что это будет на телевидении, но Брюс Кэмпбелл, Роб Таперт и я обсуждаем пару способов снять следующий фильм. Прямо сейчас мы работаем над некоторыми идеями", — сказал он.

Будет ли это продолжение истории Эша из сериала или совсем новый проект, неизвестно. Кроме того, к проекту могут привлечь Федерико Альвареса, который снимал ремейк "Зловещих мертвецов" в 2013 году.

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"Я буду весьма рад, если Брюс Кэмпбелл передумает насчет ухода на покой и решит вернуться к оригинальной истории "Зловещих мертвецов". если нет, то буду счастлив работать с Феде Альваресом, если тот решит снять сиквел. Но он большая шишка, востребованный режиссер, вряд ли его это заинтересует", — сказал Рэйми.

Он также подтвердил, что события ремейка "Черная книга" происходят в одной вселенной с оригинальной трилогией. Рэйми добавил, что новости насчет нового фильма по "Зловещим мертвецам" появятся в ближайшие полгода.

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Фильмы, Кино, Сэм Рейми, Смотреть, Зловещие мертвецы.
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