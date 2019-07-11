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"Оно 2": Появились первые промо-фото и новые подробности фильма

Смотрите фото (3)
"Оно 2": Появились первые промо-фото и новые подробности фильма
10:24 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: Создатели и актеры решили скрасить ожидание зрителей, поделившись первыми промо-кадрами грядущего фильма и интересными подробностями сюжета.

Поклонникам остается ждать недолго, уже в начале сентября в прокат выйдет сиквел нашумевшего хоррора "Оно" по одноименному роману Стивена Кинга. 

5 сентября "Клуб неудачников" воссоединится на всех экранах страны. Первая часть при бюджете в 35 млн долларов собрала в прокате 700 млн долларов, отчего была признана самым кассовым фильмом ужасов.

Разумеется, фанаты желают знать, окажется ли сиквел таким же удачным. "Думаю, все, что зрителям понравилось в первом фильме — юмор, эмоции, хоррор — будет и в сиквеле. В некоторых случаях даже в больших количествах", — пообещал режиссер Андрес Мускетти. Он рассказал, что на съемках второй части чувствовал себя комфортнее и имел больше возможностей сделать сиквел лучше оригинала.

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Что до повзрослевших персонажей, то Билл Денбро стал голливудским сценаристом, а Майк Хэнлон остался работать библиотекарем в Дерри. Он — единственный, кто пытается положить конец 27-летнему циклу Пеннивайза. И именно Майк соберет вместе всех остальных, чтобы справиться с танцующим клоуном. А одолеть Оно в этот раз будет гораздо сложнее, в этом уверен исполнитель его роли Билл Скарсгард. "Он стал страшнее и злее. В фильме будет несколько по-настоящему жестоких моментов", — заверил актер.

По словам Мускетти, фильм будет отличаться от книги определенными деталями, но в то же время сохранит его структуру, перескакивая с прошлого в настоящее, дав зрителям возможность вновь увидеть полюбившихся им актеров-детей.

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