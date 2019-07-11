Милли Бобби Браун может сняться в фильме "Вечные"

Новости культуры: Съемки могут начаться уже в сентябре этого года, а премьера - в 2020 году.

Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун может присоединиться к актерскому составу фильма "Вечные" студии Marvel. О том, какого персонажа она может сыграть, не сообщается.

Сейчас известно, что в фильме снимутся Анджелина Джоли, Ричард Мэдден и Кумэйл Нанджиани. По сообщениям источников, одну из ролей предложили Сальме Хайек.

Фильм "Вечные" расскажет о расе суперлюдей, появившейся в качестве ответвления от эволюционного процесса, создавшего разумную жизнь на Земле. Этот процесс запустили могущественные космические боги Целестиалы. Вечные обладают множеством суперспособностей. Они практически бессмертны, наделены огромной силой и выносливостью, способны летать, читать мысли, создавать силовые поля и многое другое.

Подробности сюжета не раскрываются, хотя источники говорят, что фильме будет любовная линия между Икарисом и Серси, решившей жить среди людей. Ранее сообщалось, что в "Вечных" появится первый супергерой гей.

Режиссером картины станет Хлоя Чжао.Третий сезон "Очень странных дел" с участием Браун вышел на Netflix 4 июля. Недавно ее можно было увидеть в сиквеле "Годзиллы", а в планах у актрисы главная роль в детективе "Энола Холмс".