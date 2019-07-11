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Элизабет Мосс рассказала о съемках сериала "Рассказ служанки"

Элизабет Мосс рассказала о съемках сериала "Рассказ служанки"
15:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Элизабет Мосс рассказала о том, какие чувства ее переполняли во время съемок жестоких и мрачных сцен в сериале.

36-летняя обладательница премий Эмми и Золотой глобус Элизабет Мосс, которая сыграла главную роль в сериале "Рассказ служанки" дала откровенное интервью иностранному изданию.

Недавно на экраны вышел третий сезон сериала "Рассказ служанки". Фанаты сразу же заметили количество жестоких и мрачных сцен в новых эпизодах, которые изрядно настораживали. Однако главная героиня Элизабет Мосс рассказала для издания MSN, что получала удовольствие от процесса.

Именно за эту работу она получила престижные награды Эмми и Золотой глобус, поэтому, по ее словам, весь съемочный процесс принес только положительные впечатления.

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Вы работаете по 60-70 часов в неделю, и работа должна быть сделана. И я получаю от этого удовольствие. Приятно делать то, что, как я чувствую, является очень важным и связано лично со мной, – сказала Элизабет Мосс.

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Фильмы, Кино, Сериалы, Элизабет Мосс, Рассказ служанки.
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