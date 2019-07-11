Элизабет Мосс рассказала о съемках сериала "Рассказ служанки"

Новости культуры: Элизабет Мосс рассказала о том, какие чувства ее переполняли во время съемок жестоких и мрачных сцен в сериале.

36-летняя обладательница премий Эмми и Золотой глобус Элизабет Мосс, которая сыграла главную роль в сериале "Рассказ служанки" дала откровенное интервью иностранному изданию.

Недавно на экраны вышел третий сезон сериала "Рассказ служанки". Фанаты сразу же заметили количество жестоких и мрачных сцен в новых эпизодах, которые изрядно настораживали. Однако главная героиня Элизабет Мосс рассказала для издания MSN, что получала удовольствие от процесса.

Именно за эту работу она получила престижные награды Эмми и Золотой глобус, поэтому, по ее словам, весь съемочный процесс принес только положительные впечатления.

Вы работаете по 60-70 часов в неделю, и работа должна быть сделана. И я получаю от этого удовольствие. Приятно делать то, что, как я чувствую, является очень важным и связано лично со мной, – сказала Элизабет Мосс.