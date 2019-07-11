Мэрилин Мэнсон снимется в "Противостоянии" по роману Кинга

Известный музыкант Мэрилин Мэнсон заявил, что станет частью сериала "Противостояние", который снимают по роману Стивена Кинга.
Об этом он рассказал Revolver.
"Это очень странный опыт для меня", — начал свой рассказ Мэнсон.
Музыкант не стал вдаваться в подробности и говорить о своей роли в сериале. Он отметил, что он и его музыканты сделали кавер на песню The End группы The Doors специально для "Противостояния".
Планируется, что сериал появится на экранах в 2020 году на канале CBS All Acess. Он будет состоять из 10 серий.