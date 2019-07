"Очень странные дела 3" бьет новые рекорды: что известно

4 июля на сайте киностудии Netflix состоялась премьера третьего сезона сериала "Очень странные дела" (Stranger Things). Сериал сразу же получил бешеную популярность среди пользователей сети и побил рекорд компании.

Как сообщили представители Netflix на официальной странице в Twitter, всего за 4 дня "Очень странные дела 3" посмотрели более 40,7 миллиона владельцев аккаунтов. Такие показатели рекордны для кинокомпании, ведь за считанные дни более 18,2 миллиона человек просмотрели все 8 эпизодов киноленты.

До сих пор такие высокие показатели не приносил ни один из проектов Netflix. Наибольший успех по просмотрам получил фильм "Птичий короб" с Сандрой Буллок. Кинолента за 4 недели собрала более 80 млн просмотров, установив своеобразный рекорд Netflix. Однако "СОчень странные дела 3" имеет все шансы превзойти успех фильма ужасов.

.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!

40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season.

— Netflix US (@netflix) 8 июля 2019 г.