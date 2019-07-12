Официально: стартовали съемки финального сезона сериала "Сверхъествественное"

Новости культуры: Пару недель назад канал CW объявил, что 15-ый и заключительный сезон популярного сериала "Сверхъестественное" выйдет в октябре этого года.

Времени до премьеры остается немного, так что создатели и Дженсен Эклс, который будет режиссировать первый эпизод нового сезона, уже приступили к работе.

Для Дженсена дебютная серия 15-го сезона станет шестой серией, поставленной под его руководством. Как режиссер он вместе с другими создателями отправился в Ванкувер раньше всего остального актерского состава, чтобы подготовиться к съемкам. Об этом актер сообщил в своем Instagram-акаунте несколько часов назад. "Начал подготовку к постановке эпизода. 15-ый сезон официально начался. А вот вам мое селфи", - написал Эклс. В комментариях к посту отметились многие его коллеги и друзья: Алекс Калверт, Осрик Чау, Адам Роуз и другие.

О том, что 15 сезон станет для сериала последним, Дженсен Эклс, Джаред Падалеки и Миша Коллинз объявили еще в марте.

Они записали для поклонников видеосообщение: "Мы только что рассказали нашей съемочной группе, что, хотя мы очень рады грядущему 15-му сезону, он станет для нас последним. 15 лет сериала, который совершенно точно изменил и мою жизнь, и, я знаю, жизнь вот этих двух ребят. И мы просто хотели, чтобы вы услышали это от нас: хотя мы очень рады следующему году, это будет финал".

Премьера заключительного сезона "Сверхъестественного" состоится 10 октября.