Скачать
Пятница, 12.07.2019
Нацгвардейца Маркива приговорили в Италии к 24 годам лишения свободы
Нацгвардейца Маркива приговорили в Италии к 24 годам лишения свободы
Порошенко раскритиковал "новую люстрацию" Зеленского
Порошенко раскритиковал "новую люстрацию" Зеленского
Мерседес не без вылетов стал лучшим на 2-й практике Гран-при Британии
Мерседес не без вылетов стал лучшим на 2-й практике Гран-при Британии
Отомстили: фанаты "Игры престолов" поиздевались над сценаристами сериала
Отомстили: фанаты "Игры престолов" поиздевались над сценаристами сериала

Официально: стартовали съемки финального сезона сериала "Сверхъествественное"

Официально: стартовали съемки финального сезона сериала "Сверхъествественное"
17:36 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Пару недель назад канал CW объявил, что 15-ый и заключительный сезон популярного сериала "Сверхъестественное" выйдет в октябре этого года.

Времени до премьеры остается немного, так что создатели и Дженсен Эклс, который будет режиссировать первый эпизод нового сезона, уже приступили к работе.

Для Дженсена дебютная серия 15-го сезона станет шестой серией, поставленной под его руководством. Как режиссер он вместе с другими создателями отправился в Ванкувер раньше всего остального актерского состава, чтобы подготовиться к съемкам. Об этом актер сообщил в своем Instagram-акаунте несколько часов назад. "Начал подготовку к постановке эпизода. 15-ый сезон официально начался. А вот вам мое селфи", - написал Эклс. В комментариях к посту отметились многие его коллеги и друзья: Алекс Калверт, Осрик Чау, Адам Роуз и другие.

О том, что 15 сезон станет для сериала последним, Дженсен Эклс, Джаред Падалеки и Миша Коллинз объявили еще в марте.

Они записали для поклонников видеосообщение: "Мы только что рассказали нашей съемочной группе, что, хотя мы очень рады грядущему 15-му сезону, он станет для нас последним. 15 лет сериала, который совершенно точно изменил и мою жизнь, и, я знаю, жизнь вот этих двух ребят. И мы просто хотели, чтобы вы услышали это от нас: хотя мы очень рады следующему году, это будет финал".

Элизабет Мосс рассказала о съемках сериала "Рассказ служанки"

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Well, it’s official. One more round for the Winchester brothers. Though nothing ever really ends in Supernatural...does it?

Публикация от Jensen Ackles (@jensenackles)

Премьера заключительного сезона "Сверхъестественного" состоится 10 октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сверхъестественное, Дженсен Эклс, Американский актер, Финальный сезон, 15 сезон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с днем Петра и Павла в стихах
02 День Петра и Павла 2019: лучшие поздравления в прозе и стихах
03 Погода на 12 июля: прохладная погода сохранится, местами пройдут дожди
04 Гороскоп на сегодня, 12 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Сегодня день Петра и Павла: история и традиции праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Луценко вызвали на допрос в НАБУ
Луценко вызвали на допрос в НАБУ
Открыт конкурс на главу Госгеокадастра
Открыт конкурс на главу Госгеокадастра
Мост или отставка: Зеленский договорился с мэром Днепра
Мост или отставка: Зеленский договорился с мэром Днепра
День фотографа 2019: интересные факты о празднике
День фотографа 2019: интересные факты о празднике
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь