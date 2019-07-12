Отомстили: фанаты "Игры престолов" поиздевались над сценаристами сериала

Новости культуры: После выхода финальной серии "Игры престолов" фанаты культового сериала, мягко говоря, были разочарованы увиденным.

Поклонники тут же составили петицию на пересъемки, если не всего восьмого сезона, то хотя бы последнего эпизода. Разумеется, создатели шоу не пошли на поводу зрителей, но обиженные ценители творчества Джорджа Мартина нашли изощренный способ отомстить.

Пользователи сабреддита r/Freefolk, где собираются фанаты "Игры престолов", решили сделать так, чтобы при запросе в поисковике Google "плохие сценаристы" (bad writers) выдавалась совместная фотография Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса. Тысячи читателей Reddit проголосовали "за", к тому же новость по всему миру разнесли СМИ, что усилило эффект. Действительно теперь снимок "горе-сценаристов" показывается самым первым при запросе "bad writers".

Фото: Скриншот

Примечательно, что недовольные работой сценаристов пытались продвинуть еще два запроса, при которых первым делом должны были появляться лица Бениоффа и Уайсса - "придурки" (dickheads) и "тупой и еще тупее" (dumb and dumber). Несмотря на то, что последние два варианта пользовались гораздо большим успехом у поклонников "ИП", корректный Google предпочел среагировать только на нейтральное "bad writers".