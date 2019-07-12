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Одесский кинофестиваль 2019: дата и участники мероприятия

Одесский кинофестиваль 2019: дата и участники мероприятия
20:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: В Одессе началось одно из самых масштабных мероприятий в области киноиндустрии.

В курортном городе Украины, Одессе, 12 июля стартует 10-й Одесский международный кинофестиваль и завершится он 20 июля. Ранее сообщалось, что на мероприятие приедет немало знаменитостей, среди которых Кэтрин Денев, Роуз Макгоуэн и Майк Ли.

Также известно, что за девять дней покажут десять фильмов, а в жюри будут сидеть знаменитые режиссеры из Голливуда, а также известные кинокритики. Стоит отметить, что в конкурсе 10-го кинофестиваля примут участие четырнадцать украинских лент, четыре из которых полнометражные, а еще десять – короткометражные. За несколько недель до начала фестиваля организаторы громкого действа назвали список фильмов-участников конкурсных программ.

Программа 10-го Одесского международного кинофестиваля

Национальный конкурс. Короткий метр

"Обесцвеченная", режиссер Марина Степанская

"Ребенок", режиссер Дарья Турецкая

"Пока не станет черным", режиссер Анастасия Фалилеева

"Рождественские истории", режиссеры Валерий Сочивець и Филипп Сотниченко

"В нашей синагоге", режиссер Иван Орленко

"Solitude", режиссер Елизавета Смит

"Int.Kitchen.Night", режиссер Аркадий Непиталюк

"Взрослый", режиссер Жанна Озерная

"Факт (-ура!) изменений", режиссер Марина Никольчева

"Девочка, мальчик и секрет", режиссер Оксана Казьмина

 
 
 
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Today! OIFF Official Opening Ceremony #OIFF #OIFF2019

Публикация от Odesa Film Festival (@odesa_film_festival)

Национальный конкурс. полный метр

"U311 Черкассы", режиссер Тимур Ященко

"Папа – мамин брат", режиссер Вадим Ильков

"Мои мысли тихие", режиссер Антонио Лукич

"Панорама", режиссер Юрий Шилов

Конкурс европейских документальных фильмов

"Командир Ариан: история о женщинах, войне и свободе", режиссер Альба Соторра

"Привет, искусственный интеллект: истории любви из будущего", режиссер Иза Виллингер

"Летний хоккей", режиссеры Розалия Когутов, Томаш Бояр

"Потому что мы мужики", режиссеры Петтер Соммер, Ю Вемуд Свенсен

"Приднестровье", режиссер Анна Эборн

"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", режиссер Надежда Парфан

"Встречи с Джимом2, режиссер Эдже Гер

"Для Самы", режиссеры Ваад аль-Катеб, Эдвард Уоттс

Международный конкурс

"А потом мы танцевали", режиссер Леван Акин

"Домой", режиссер Нариман Алиев

"Монос", режиссер Алехандро Ландес

"Здесь был Саша", режиссер Эрнестас Янкаускас

"Тель-Авив в огне", режиссер Самех Зоаби

"Человек, который купил Луну", режиссер Паоло Дзукка

"Сувенир", режиссер Джоанна Гогг

Райан Рейнольдс пополнил актерский состав самого дорогого фильма от Netflix

"Путь к согласию", режиссер Луо Ханьсин

"Детдом", режиссер Шархбану Садат

"Королева сердец", режиссер Май эль-Тухи

"На посту!", режиссер Кантен Дюпйо

"Инициалы С.Г.", режиссеры Раниа Аттье, Дэниэл Гарсия

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Дата, Участники, Одесский кинофестиваль 2019.
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