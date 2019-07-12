Одесский кинофестиваль 2019: дата и участники мероприятия

В курортном городе Украины, Одессе, 12 июля стартует 10-й Одесский международный кинофестиваль и завершится он 20 июля. Ранее сообщалось, что на мероприятие приедет немало знаменитостей, среди которых Кэтрин Денев, Роуз Макгоуэн и Майк Ли.
Также известно, что за девять дней покажут десять фильмов, а в жюри будут сидеть знаменитые режиссеры из Голливуда, а также известные кинокритики. Стоит отметить, что в конкурсе 10-го кинофестиваля примут участие четырнадцать украинских лент, четыре из которых полнометражные, а еще десять – короткометражные. За несколько недель до начала фестиваля организаторы громкого действа назвали список фильмов-участников конкурсных программ.
Программа 10-го Одесского международного кинофестиваля
Национальный конкурс. Короткий метр
"Обесцвеченная", режиссер Марина Степанская
"Ребенок", режиссер Дарья Турецкая
"Пока не станет черным", режиссер Анастасия Фалилеева
"Рождественские истории", режиссеры Валерий Сочивець и Филипп Сотниченко
"В нашей синагоге", режиссер Иван Орленко
"Solitude", режиссер Елизавета Смит
"Int.Kitchen.Night", режиссер Аркадий Непиталюк
"Взрослый", режиссер Жанна Озерная
"Факт (-ура!) изменений", режиссер Марина Никольчева
"Девочка, мальчик и секрет", режиссер Оксана Казьмина
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Национальный конкурс. полный метр
"U311 Черкассы", режиссер Тимур Ященко
"Папа – мамин брат", режиссер Вадим Ильков
"Мои мысли тихие", режиссер Антонио Лукич
"Панорама", режиссер Юрий Шилов
Конкурс европейских документальных фильмов
"Командир Ариан: история о женщинах, войне и свободе", режиссер Альба Соторра
"Привет, искусственный интеллект: истории любви из будущего", режиссер Иза Виллингер
"Летний хоккей", режиссеры Розалия Когутов, Томаш Бояр
"Потому что мы мужики", режиссеры Петтер Соммер, Ю Вемуд Свенсен
"Приднестровье", режиссер Анна Эборн
"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", режиссер Надежда Парфан
"Встречи с Джимом2, режиссер Эдже Гер
"Для Самы", режиссеры Ваад аль-Катеб, Эдвард Уоттс
Международный конкурс
"А потом мы танцевали", режиссер Леван Акин
"Домой", режиссер Нариман Алиев
"Монос", режиссер Алехандро Ландес
"Здесь был Саша", режиссер Эрнестас Янкаускас
"Тель-Авив в огне", режиссер Самех Зоаби
"Человек, который купил Луну", режиссер Паоло Дзукка
"Сувенир", режиссер Джоанна Гогг
"Путь к согласию", режиссер Луо Ханьсин
"Детдом", режиссер Шархбану Садат
"Королева сердец", режиссер Май эль-Тухи
"На посту!", режиссер Кантен Дюпйо
"Инициалы С.Г.", режиссеры Раниа Аттье, Дэниэл Гарсия