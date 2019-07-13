В Одессе торжественно стартовал международный кинофестиваль

Новости культуры: В национальной программе будут представлены 15 полнометражных и короткометражных фильмов, отобранных селекционной комиссией из 300 присланных.

Всего для участия в международной и национальной программах Одесского международного кинофестиваля представлены сотни картин.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета, сославшись на оргкомитет ОКМФ.

Участники международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ), который открылся 12 июля, смогут посмотреть 12 полнометражных фильмов из 18 стран, включая страны копродукции, и 5 полнометражных и 10 короткометражных картин отечественного кинематографа.

"Кинопоказы пройдут на разных площадках города - в театре музкомедии им. Водяного, Зеленом театре, Мультиплексе и других. Также ОМКФ расширит локации для проведения киносеансов, творческих встреч и мастер-классов с известными актерами и кинорежиссерами, планируется зафиксировать рекорд Гиннеса на самое большое количество зрителей на кинопоказе под открытым небом", -говорится в сообщении.

Главным событием фестиваля станет опен-эйр на Потемкинской лестнице 13 июля. Зрителям покажут немой фильм американских режиссеров Джорджа. Хилла и Кларенса Брауна "Казаки" (1928 г.) в сопровождении симфонического оркестра и хора, а 19 июля состоится эксклюзивный арт-музыкальный перформанс "Лестница" от известного режиссера Влада Троицкого.

Список премий фестиваля пополнит приз зрительских симпатий в размере 100 тысяч гривен.

Среди почетных гостей ОМКФ - известная французская актриса Катрин Денев, которая представит значимые лично для нее фильмы, в частности "Шербурские зонтики". Актрисе будет вручен "Золотой Дюк" за вклад в киноискусство. Такую же награду вручат британскому кинорежиссеру, лауреату многочисленных конкурсов, рекордсмену по количеству премий различных кинофестивалей Майку Ли.

Фестиваль пройдет под знаком женского равенства, в поддержку женщин в бизнесе и киноиндустрии. Инициативу поддержит американская актриса, известная защитница прав женщин Роуз Макгоуэн.

"Город приложит все усилия для создания условий проведения Одесского кинофестиваля, чтобы люди, которые приедут на кинофорум, смогли комфортно провести время в Одессе - центре киножизни", - отметила на пресс-конференции советник Одесского городского головы Елена Павлова.

К 100-летию Одесской киностудии в программе ОМКФ предложена украинская ретроспектива - будут показаны фильмы-легенды Одессы. Также разработана бесплатная детская программа, состоится презентация работ финалистов конкурса детских фильмов.

Кроме того, в рамках ОМКФ, который пройдет до 20 июля, предусмотрено проведение мероприятий по продвижению и поддержке украинских фильмов, встреч украинских инвесторов, презентаций кинотехнологий, питчинг-проектов, концертов, вечеринок и перформансов.