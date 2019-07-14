Опубликованы кадры фильма "Hustlers" о стриптизе с участием Дженнифер Лопес

Новости культуры: Первые короткие видео опубликованы на странице фильма в Instagram.

Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в новом фильме Hustlers, в котором сыграла одну из главных ролей – стриптизершу Рамону. На съемке в ленте были приглашены и другие популярные артистки – Cardi B, Лиззо, Джулия Стайлз, Лили Рейнхарт, Мадлен Брюэр, Констанс Ву, Кеке Палмер и Трейс Лисетт.

В подписи к роликам сообщается, что официальный трейлер появится 17 июля.

Лента выходит в прокат 12 сентября 2019 года. Режиссером фильма выступила Лорин Скафария, известная по фильму "Ищу друга на конец света".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ramona. #HustlersMovie trailer drops July 17. @jlo Публикация от Hustlers (@hustlersmovie) 10 Июл 2019 в 1:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Elizabeth. #HustlersMovie trailer drops July 17. @missjuliastiles Публикация от Hustlers (@hustlersmovie) 10 Июл 2019 в 1:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Destiny. #HustlersMovie trailer drops July 17. @constancewu Публикация от Hustlers (@hustlersmovie) 10 Июл 2019 в 1:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Mercedes. #HustlersMovie trailer drops July 17. @keke Публикация от Hustlers (@hustlersmovie) 10 Июл 2019 в 1:02 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Annabelle. #HustlersMovie trailer drops July 17. @lilireinhart Публикация от Hustlers (@hustlersmovie) 10 Июл 2019 в 1:03 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Liz. #HustlersMovie trailer drops July 17. @lizzobeeating Публикация от Hustlers (@hustlersmovie) 10 Июл 2019 в 1:04 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Diamond. #HustlersMovie trailer drops July 17. @iamcardib Публикация от Hustlers (@hustlersmovie) 10 Июл 2019 в 1:04 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Tracey. #HustlersMovie trailer drops July 17. @tracelysette Публикация от Hustlers (@hustlersmovie) 10 Июл 2019 в 1:04 PDT

Что известно про фильм Hustlers?

Драма Hustlers основана на реальных событиях, описанных в резонансной статье Джессики Пресслер. Группа женщин, среди которых стриптизерши и проститутки, действовала по сложившейся схеме – они выслеживали состоятельного мужчину. Женщины устраивали своей жертве безумный отдых, подмешивая в напитке наркотики. Утром банковские карточки мужчин оставались пустыми. Сообщницы выманивали деньги с 2008 по 2014 год, а суммы, на которые они обворовывали своих жертв, достигали 135 тысяч долларов.