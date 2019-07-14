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Опубликованы кадры фильма "Hustlers" о стриптизе с участием Дженнифер Лопес

Опубликованы кадры фильма "Hustlers" о стриптизе с участием Дженнифер Лопес
09:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Первые короткие видео опубликованы на странице фильма в Instagram.

Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в новом фильме Hustlers, в котором сыграла одну из главных ролей – стриптизершу Рамону. На съемке в ленте были приглашены и другие популярные артистки – Cardi B, Лиззо, Джулия Стайлз, Лили Рейнхарт, Мадлен Брюэр, Констанс Ву, Кеке Палмер и Трейс Лисетт.

В подписи к роликам сообщается, что официальный трейлер появится 17 июля.

Лента выходит в прокат 12 сентября 2019 года. Режиссером фильма выступила Лорин Скафария, известная по фильму "Ищу друга на конец света".

 
 
 
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Ramona. #HustlersMovie trailer drops July 17. @jlo

Публикация от Hustlers (@hustlersmovie)

 
 
 
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Elizabeth. #HustlersMovie trailer drops July 17. @missjuliastiles

Публикация от Hustlers (@hustlersmovie)

 
 
 
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Destiny. #HustlersMovie trailer drops July 17. @constancewu

Публикация от Hustlers (@hustlersmovie)

 
 
 
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Mercedes. #HustlersMovie trailer drops July 17. @keke

Публикация от Hustlers (@hustlersmovie)

 
 
 
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Annabelle. #HustlersMovie trailer drops July 17. @lilireinhart

Публикация от Hustlers (@hustlersmovie)

 
 
 
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Liz. #HustlersMovie trailer drops July 17. @lizzobeeating

Публикация от Hustlers (@hustlersmovie)

 
 
 
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Diamond. #HustlersMovie trailer drops July 17. @iamcardib

Публикация от Hustlers (@hustlersmovie)

 
 
 
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Tracey. #HustlersMovie trailer drops July 17. @tracelysette

Публикация от Hustlers (@hustlersmovie)

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Dawn and Justice. #HustlersMovie trailer drops July 17. @madbrew @mettenarrative

Публикация от Hustlers (@hustlersmovie)

Что известно про фильм Hustlers?

Драма Hustlers основана на реальных событиях, описанных в резонансной статье Джессики Пресслер. Группа женщин, среди которых стриптизерши и проститутки, действовала по сложившейся схеме – они выслеживали состоятельного мужчину. Женщины устраивали своей жертве безумный отдых, подмешивая в напитке наркотики. Утром банковские карточки мужчин оставались пустыми. Сообщницы выманивали деньги с 2008 по 2014 год, а суммы, на которые они обворовывали своих жертв, достигали 135 тысяч долларов.

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Ролики, Видео, Кадры, Дженнифер Лопес, Стриптиз, Hustler's.
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