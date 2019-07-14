Опубликованы кадры фильма "Hustlers" о стриптизе с участием Дженнифер Лопес

Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в новом фильме Hustlers, в котором сыграла одну из главных ролей – стриптизершу Рамону. На съемке в ленте были приглашены и другие популярные артистки – Cardi B, Лиззо, Джулия Стайлз, Лили Рейнхарт, Мадлен Брюэр, Констанс Ву, Кеке Палмер и Трейс Лисетт.
В подписи к роликам сообщается, что официальный трейлер появится 17 июля.
Лента выходит в прокат 12 сентября 2019 года. Режиссером фильма выступила Лорин Скафария, известная по фильму "Ищу друга на конец света".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Elizabeth. #HustlersMovie trailer drops July 17. @missjuliastiles
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Annabelle. #HustlersMovie trailer drops July 17. @lilireinhart
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Dawn and Justice. #HustlersMovie trailer drops July 17. @madbrew @mettenarrative
Что известно про фильм Hustlers?
Драма Hustlers основана на реальных событиях, описанных в резонансной статье Джессики Пресслер. Группа женщин, среди которых стриптизерши и проститутки, действовала по сложившейся схеме – они выслеживали состоятельного мужчину. Женщины устраивали своей жертве безумный отдых, подмешивая в напитке наркотики. Утром банковские карточки мужчин оставались пустыми. Сообщницы выманивали деньги с 2008 по 2014 год, а суммы, на которые они обворовывали своих жертв, достигали 135 тысяч долларов.