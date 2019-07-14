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Одесский кинофестиваль 2019: интересные фильмы, которые стоит посмотреть

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Одесский кинофестиваль 2019: интересные фильмы, которые стоит посмотреть
12:12 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Мы подобрали эксклюзивыне ленты, которые посетители фестиваля смогут увидеть первыми в Украине.

12 июля состоялось открытие Десятого Одесского кинофестиваля. Киноманов ожидают девять дней эксклюзивных премьер зарубежных и украинских фильмов от лучших режиссеров, мастер-классы ведущих мировых кинопрофессионалов, уникальные open-air киноперформансы на Потемкинской лестнице и еще много киношных активностей.

Самая большая прелесть любого кинофестиваля – шанс первым увидеть фильмы, которые впоследствии станут общеизвестными хитами в мире синематоргафии.

"Паразиты"

Трагикомический триллер Пон Джун Хо, который получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах, покажут в рамках программы "Фестиваль фестивалей" ОМКФ. В украинский прокат фильм выходит 1 августа. Новая работа корейского режиссера, автора лент "Воспоминания об убийстве" и "Снегобур", – остросюжетная трагикомедия о семье безработных, которые, оказавшись в доме богачей, придумывают необычный план решения своих финансовых проблем.

"Портрет девушки в огне"

Тоже фильм из программы Каннского кинофестиваля с Адель Энель в одной из главных ролей. Историческая мелодрама Селин Сьямма построена вокруг любви двух женщин в Бретани конца XVIII века. На Лазурном берегу мелодрама получила награду за лучший сценарий и Queer Palm, которая присуждается лучшим фильмам на ЛГБТ-тематику.

"Вас не было на месте"

Среди гала-премьер Одесского кинофестиваля – драма от классика европейского кино, двукратного лауреата "Золотой пальмовой ветви" Кена Лоуча. В центре сюжета – традиционная для Лоуча критика социального устройства Великобритании на примере семьи простого курьера.

"Вайнштейн"

Эта документальная лента Урсулы Макфарлейн рассказывает о взлете и падении голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в десятках случаев сексуальных домогательств. Бывшие коллеги, друзья по колледжу и журналисты подробно описывают безжалостные попытки Вайнштейна подавить движение #MeToo и сохранить свое влияние. Фильм выйдет в украинский прокат 22 августа.

"Золотая перчатка"

Премьера новой работы Фатиха Акина состоялась в рамках конкурсной программы Берлинского кинофестиваля, где шокирующий триллер претендовал на "Золотого медведя". Фильм рассказывает о серийном убийце Фрица Гонке, который жил в Гамбурге и находил себе жертв среди проституток в одноименном местном пабе. По словам кинопрессы, лента Акина "закрывает тему серийных убийц в кино".

"Работа без авторства"

Одесский кинофестиваль 2019: в чем появились звезды на красной дорожке

Драма Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка, основанная на биографии немецкого художника Герхарда Рихтера. Детство Рихтера пришлось на нацистские года, что повлияло не только на его жизнь, но и на творчество. Лента была впервые показана в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля, где получила премию молодежного жюри. Фильм номинирован на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке и лучшую операторскую работу.

Напомним, торжественную церемонию Открытия ОМКФ ведут неизменные ведущие нескольких фестивалей последних лет - телеведущая, актриса, журналистка Янина Соколова и телеведущий Олег Панюта.

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