Одесский кинофестиваль 2019: интересные фильмы, которые стоит посмотреть

Новости культуры: Мы подобрали эксклюзивыне ленты, которые посетители фестиваля смогут увидеть первыми в Украине.

12 июля состоялось открытие Десятого Одесского кинофестиваля. Киноманов ожидают девять дней эксклюзивных премьер зарубежных и украинских фильмов от лучших режиссеров, мастер-классы ведущих мировых кинопрофессионалов, уникальные open-air киноперформансы на Потемкинской лестнице и еще много киношных активностей.

Самая большая прелесть любого кинофестиваля – шанс первым увидеть фильмы, которые впоследствии станут общеизвестными хитами в мире синематоргафии.

"Паразиты"

Трагикомический триллер Пон Джун Хо, который получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах, покажут в рамках программы "Фестиваль фестивалей" ОМКФ. В украинский прокат фильм выходит 1 августа. Новая работа корейского режиссера, автора лент "Воспоминания об убийстве" и "Снегобур", – остросюжетная трагикомедия о семье безработных, которые, оказавшись в доме богачей, придумывают необычный план решения своих финансовых проблем.

"Портрет девушки в огне"

Тоже фильм из программы Каннского кинофестиваля с Адель Энель в одной из главных ролей. Историческая мелодрама Селин Сьямма построена вокруг любви двух женщин в Бретани конца XVIII века. На Лазурном берегу мелодрама получила награду за лучший сценарий и Queer Palm, которая присуждается лучшим фильмам на ЛГБТ-тематику.

"Вас не было на месте"

Среди гала-премьер Одесского кинофестиваля – драма от классика европейского кино, двукратного лауреата "Золотой пальмовой ветви" Кена Лоуча. В центре сюжета – традиционная для Лоуча критика социального устройства Великобритании на примере семьи простого курьера.

"Вайнштейн"

Эта документальная лента Урсулы Макфарлейн рассказывает о взлете и падении голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в десятках случаев сексуальных домогательств. Бывшие коллеги, друзья по колледжу и журналисты подробно описывают безжалостные попытки Вайнштейна подавить движение #MeToo и сохранить свое влияние. Фильм выйдет в украинский прокат 22 августа.

"Золотая перчатка"

Премьера новой работы Фатиха Акина состоялась в рамках конкурсной программы Берлинского кинофестиваля, где шокирующий триллер претендовал на "Золотого медведя". Фильм рассказывает о серийном убийце Фрица Гонке, который жил в Гамбурге и находил себе жертв среди проституток в одноименном местном пабе. По словам кинопрессы, лента Акина "закрывает тему серийных убийц в кино".

"Работа без авторства"

Драма Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка, основанная на биографии немецкого художника Герхарда Рихтера. Детство Рихтера пришлось на нацистские года, что повлияло не только на его жизнь, но и на творчество. Лента была впервые показана в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля, где получила премию молодежного жюри. Фильм номинирован на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке и лучшую операторскую работу.

Напомним, торжественную церемонию Открытия ОМКФ ведут неизменные ведущие нескольких фестивалей последних лет - телеведущая, актриса, журналистка Янина Соколова и телеведущий Олег Панюта.