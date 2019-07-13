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Одесский кинофестиваль 2019: в чем появились звезды на красной дорожке
Одесский кинофестиваль 2019: в чем появились звезды на красной дорожке

Одесский кинофестиваль 2019: в чем появились звезды на красной дорожке

Одесский кинофестиваль 2019: в чем появились звезды на красной дорожке
21:44 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: В пятницу, 12 июля, в Одессе открылся юбилейный, 10-ый ежегодный международный кинофестиваль.

Церемония открытия юбилейного фестиваля состоялась возле Одесского театра оперы и балета.

Участники международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля(ОМКФ), который открылся 12 июля, смогут посмотреть 12 полнометражных фильмов из 18 стран, включая страны копродукции, и 5 полнометражных и 10 короткометражных картин отечественного кинематографа.

На красной дорожке заметили известную голливудскую актрису Роуз Макгоуэн, правда в слегка изменившемся виде.

 
 
 
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#beautiful #actress #citizenrose #brave #rosemcgowan #rosemcgowanarts #rosearmy

Допис, поширений Lara Aileen (@lara_aileen22)

Янина Соколова, которая стала ведущей юбилейного фестиваля, надела темно-синее платье пол с декольте. Это наряд от укринского дизайнера PASKAL. Вторым ведущим мероприятия стал Олег Панюта.

 
 
 
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І як Вам, котани, сукня від українського дизайнера @paskalclothes ? Мені здається тема душі розкрита

Допис, поширений Yanina Sokolova (@yanina_sokolova)

Для выхода на красную дорожку Джамала выбрала очень необычное и яркое платье, обратив на себя внимание публики.

 
 
 
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Ми вже давні друзі з Одеським міжнародним кінофестивалем і разом пройшли довгий шлях. За цей час мені вдалося побувати на цій події, як глядачці, так і актрисі. Саме на фестивалі відбулася прем’єра фільму «Поводир», де я зіграла головну жіночу роль. Безмежно люблю кіно та #омкф, бажаю йому творчих перемог і злетів! А собі і далі залишатись по обидва боки екрану⠀⠀Вітаю з ювілеєм! Dress: @paskalclothes Jewelry: @guzema_jewelry Muah: @happy_wow_style, @annamelnyk_makeup, @zegnaaa #jamala #odessa

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк удивила поклонников эффектным образом. Знаменитость надела блестящее длинное платье на красную дорожку.

 
 
 
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Welcome to #oiff #омкф

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Певица Камалия с мужем тоже посетили церемонию открытия Одесского кинофестиваля 2019. Артистка надела платье украинского дизайнера Олены Даць.

 
 
 
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Открытие Международного Одесского кино-фестиваля прошло на высшем уровне! Спасибо Виктории Тигипко за праздник кино. Кстати, я решила одеть платье украинского дизайнера Олены Даць. И моя интуиция в который раз меня не подвела, она тоже присутствовала на мероприятии, и была очень счастлива увидев меня в своём платье. А другие луки, которые я примеряла найдут ещё своё применение.) Спасибо большое за ваше активное участие и советы!

Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Одесский кинофестиваль: Джамала похвасталась интересными образами от одесского дизайнера

Напомним, в курортном городе Украины, Одессе, 12 июля стартовал 10-й Одесский международный кинофестиваль и завершится он 20 июля.

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Одесский кинофестиваль, Знаменитости, Звезды, Красная дорожка, Одесский кинофестиваль 2019.
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