Одесский кинофестиваль 2019: в чем появились звезды на красной дорожке

Новости культуры: В пятницу, 12 июля, в Одессе открылся юбилейный, 10-ый ежегодный международный кинофестиваль.

Церемония открытия юбилейного фестиваля состоялась возле Одесского театра оперы и балета.

Участники международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля(ОМКФ), который открылся 12 июля, смогут посмотреть 12 полнометражных фильмов из 18 стран, включая страны копродукции, и 5 полнометражных и 10 короткометражных картин отечественного кинематографа.

На красной дорожке заметили известную голливудскую актрису Роуз Макгоуэн, правда в слегка изменившемся виде.

Янина Соколова, которая стала ведущей юбилейного фестиваля, надела темно-синее платье пол с декольте. Это наряд от укринского дизайнера PASKAL. Вторым ведущим мероприятия стал Олег Панюта.

Для выхода на красную дорожку Джамала выбрала очень необычное и яркое платье, обратив на себя внимание публики.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк удивила поклонников эффектным образом. Знаменитость надела блестящее длинное платье на красную дорожку.

Переглянути цей допис в Instagram Welcome to #oiff #омкф Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 12 Лип 2019 р. о 9:40 PDT

Певица Камалия с мужем тоже посетили церемонию открытия Одесского кинофестиваля 2019. Артистка надела платье украинского дизайнера Олены Даць.

Напомним, в курортном городе Украины, Одессе, 12 июля стартовал 10-й Одесский международный кинофестиваль и завершится он 20 июля.