Одесский кинофестиваль 2019: в чем появились звезды на красной дорожке

Церемония открытия юбилейного фестиваля состоялась возле Одесского театра оперы и балета.
Участники международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля(ОМКФ), который открылся 12 июля, смогут посмотреть 12 полнометражных фильмов из 18 стран, включая страны копродукции, и 5 полнометражных и 10 короткометражных картин отечественного кинематографа.
На красной дорожке заметили известную голливудскую актрису Роуз Макгоуэн, правда в слегка изменившемся виде.
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Янина Соколова, которая стала ведущей юбилейного фестиваля, надела темно-синее платье пол с декольте. Это наряд от укринского дизайнера PASKAL. Вторым ведущим мероприятия стал Олег Панюта.
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І як Вам, котани, сукня від українського дизайнера @paskalclothes ? Мені здається тема душі розкрита
Для выхода на красную дорожку Джамала выбрала очень необычное и яркое платье, обратив на себя внимание публики.
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Ми вже давні друзі з Одеським міжнародним кінофестивалем і разом пройшли довгий шлях. За цей час мені вдалося побувати на цій події, як глядачці, так і актрисі. Саме на фестивалі відбулася прем’єра фільму «Поводир», де я зіграла головну жіночу роль. Безмежно люблю кіно та #омкф, бажаю йому творчих перемог і злетів! А собі і далі залишатись по обидва боки екрану⠀⠀Вітаю з ювілеєм! Dress: @paskalclothes Jewelry: @guzema_jewelry Muah: @happy_wow_style, @annamelnyk_makeup, @zegnaaa #jamala #odessa
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк удивила поклонников эффектным образом. Знаменитость надела блестящее длинное платье на красную дорожку.
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Певица Камалия с мужем тоже посетили церемонию открытия Одесского кинофестиваля 2019. Артистка надела платье украинского дизайнера Олены Даць.
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Открытие Международного Одесского кино-фестиваля прошло на высшем уровне! Спасибо Виктории Тигипко за праздник кино. Кстати, я решила одеть платье украинского дизайнера Олены Даць. И моя интуиция в который раз меня не подвела, она тоже присутствовала на мероприятии, и была очень счастлива увидев меня в своём платье. А другие луки, которые я примеряла найдут ещё своё применение.) Спасибо большое за ваше активное участие и советы!
Напомним, в курортном городе Украины, Одессе, 12 июля стартовал 10-й Одесский международный кинофестиваль и завершится он 20 июля.