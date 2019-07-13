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Одесский кинофестиваль: Джамала похвасталась интересными образами от одесского дизайнера

Одесский кинофестиваль: Джамала похвасталась интересными образами от одесского дизайнера
11:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Именно на Одесском фестивале состоялась премьера фильма "Поводырь" (2014), где Джамала сыграла главную женскую роль. ⠀

Украинская исполнительница Джамала стала гостьей 10-го Международного одесского кинофестиваля, где не только выполнила собственные песни, но и похвасталась интересными образами от одесской дизайнера Юлии Паскаль (бренд PASKAL).

Джамала призналась в своем Instagram, что для нее это особое событие, ведь вместе с фестивалем она прошла долгий путь – как в роли зрительницы, так и актрисы и певицы.

Безгранично люблю кино и Одесский кинофестиваль, желаю ему творческих побед и взлетов! А себе и дальше оставаться с обеих сторон экрана. Поздравляю с юбилеем! – добавила победительница Евровидения-2016. 

 
 
 
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Ми вже давні друзі з Одеським міжнародним кінофестивалем і разом пройшли довгий шлях.За цей час мені вдалося побувати на цій події, як глядачці, так і актрисі. Саме на фестивалі відбулася прем’єра фільму «Поводир», де я зіграла головну жіночу роль. Безмежно люблю кіно та #омкф, бажаю йому творчих перемог і злетів! А собі і далі залишатись по обидва боки екрану Вітаю з ювілеєм! Dress: @paskalclothes Jewelry: @guzema_jewelry Muah: @happy_wow_style, @annamelnyk_makeup, @zegnaaa #jamala #odessa

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)  

 
 
 
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Привітала з відкриттям, як кажуть, від душі. Змінити 3 сукні за вечір – не проблема! Виконати зі своєю неймовірною командою в спеціально підготованому перформансі 4 пісні – з задоволенням! Маючи нагоду, ще раз хочу привітати Одеський міжнародний кінофестиваль з відкриттям та ювілеєм! Люблю вас! Dress: @paskalclothes Jewelry: @guzema_jewelry Muah: @happy_wow_style, @annamelnyk_makeup, @zegnaaa #jamala #odessa #омкф

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)  

Джамала умилила поклонников нежными семейными снимками

Кроме теплых слов, Джамала оставила на своей странице несколько фотографий, на которых похвасталась тремя платьями, что надела на церемонию открытия.

"Поздравили с открытием, как говорится, от души. Изменить 3 платья за вечер – не проблема! Выполнить со своей невероятной командой в специально подготовленном перформансе 4 песни – с удовольствием!" – лаконично рассказала Джамала, демонстрируя платья с интересными цветочными аппликациями в розовых и бежевых оттенках, а также в цвете фуксии. Свои наряды она дополнила серебристыми и салатными босоножками, аксессуарами от Guzema Fine Jewelry, а также легкими локонами и нежным макияжем.

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Одесский кинофестиваль, Одесса, Знаменитости, Певица, Артистка, Джамала.
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