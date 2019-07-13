Одесский кинофестиваль: Джамала похвасталась интересными образами от одесского дизайнера

Новости шоу бизнеса: Именно на Одесском фестивале состоялась премьера фильма "Поводырь" (2014), где Джамала сыграла главную женскую роль. ⠀

Украинская исполнительница Джамала стала гостьей 10-го Международного одесского кинофестиваля, где не только выполнила собственные песни, но и похвасталась интересными образами от одесской дизайнера Юлии Паскаль (бренд PASKAL).

Джамала призналась в своем Instagram, что для нее это особое событие, ведь вместе с фестивалем она прошла долгий путь – как в роли зрительницы, так и актрисы и певицы.

Безгранично люблю кино и Одесский кинофестиваль, желаю ему творческих побед и взлетов! А себе и дальше оставаться с обеих сторон экрана. Поздравляю с юбилеем! – добавила победительница Евровидения-2016.

Кроме теплых слов, Джамала оставила на своей странице несколько фотографий, на которых похвасталась тремя платьями, что надела на церемонию открытия.

"Поздравили с открытием, как говорится, от души. Изменить 3 платья за вечер – не проблема! Выполнить со своей невероятной командой в специально подготовленном перформансе 4 песни – с удовольствием!" – лаконично рассказала Джамала, демонстрируя платья с интересными цветочными аппликациями в розовых и бежевых оттенках, а также в цвете фуксии. Свои наряды она дополнила серебристыми и салатными босоножками, аксессуарами от Guzema Fine Jewelry, а также легкими локонами и нежным макияжем.