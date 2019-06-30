Джамала умилила поклонников нежными семейными снимками

Новости шоу бизнеса: Джамала вместе с мужем и сыном приняла участие в нежном фотосете под Киевом.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала не так давно впервые показала, как выглядит ее почти годовалый сын Эмир-Рахман.

С того момента, знаменитость начала больше делиться с поклонниками семейными фото, на которых запечатлена вместе с мужем и сыном.

Так, Джамала решила сделать несколько новых снимков для домашнего архива со своим подрастающим сыном Эмиром-Рахманом и мужем Бекиром.

В своем Іnstagram знаменитость опубликовала фото, на которых позирует в легком макси-платье белого цвета с цветочными принтами на лавандовом поле под Киевом.

К слову, сын и муж Джамалы для фотосъемки одели белый "верх" и черные шорты.