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Джамала умилила поклонников нежными семейными снимками

Джамала умилила поклонников нежными семейными снимками
22:54 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Джамала вместе с мужем и сыном приняла участие в нежном фотосете под Киевом.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала не так давно впервые показала, как выглядит ее почти годовалый сын Эмир-Рахман.

С того момента, знаменитость начала больше делиться с поклонниками семейными фото, на которых запечатлена вместе с мужем и сыном.

Так, Джамала решила сделать несколько новых снимков для домашнего архива со своим подрастающим сыном Эмиром-Рахманом и мужем Бекиром.

 
 
 
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Человеку год и три: Смех, капризы. Научи, Как так просыпаться, чтоб все время улыбаться, Чтоб хотелось жить и петь, И с тобой все кашки есть. Как «качать», не зная жанра, Подпевая «хахаха» В милой “Johnny, Yes Papa”! Как увижу я тебя, пожелаю всем добра, всем здоровья и любви. Ты пружинку заводи, не дай Бог сесть на секунду, чтоб Ана не расслаблялась, а с тобой всегда игралась. Рано утром, ночью поздней Ты всегда стоишь на страже, чтоб не тратиться на сон, Ведь задач-то полон дом!!! *ана - мама крымскотатарский Photo: @katyazerova #наивностистих #человекпружина #эмиррахман

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

В своем Іnstagram знаменитость опубликовала фото, на которых позирует в легком макси-платье белого цвета с цветочными принтами на лавандовом поле под Киевом.

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К слову, сын и муж Джамалы для фотосъемки одели белый "верх" и черные шорты.

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Знаменитости, Звезды, Певица, Украинская певица, Джамала, Instagram звезд.
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