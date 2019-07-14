В Британии нашли ранее неизвестные сценарии Стэнли Кубрика об отношениях

Новости культуры: Сценарии были написаны в 1954-1956 годах.

В Британии найдены три ранее неизвестных сценария, которые были написаны Стэнли Кубриком. Как сообщает The Guardian, они датируются 1954-1956 годами, когда у Кубрика были проблемы в браке с его второй женой, Рут Соботка.

Один из сценариев называется "Женатый мужчина" и состоит из 35 страниц печатного текста с пометками от руки. Второй, "Идеальный брак", состоит из семи страниц печатного текста и также содержит рукописные пометки, а третий, "Ревность", - содержит 13 страниц печатного и рукописного текста и рассказывает о напряженных отношениях между супругами.

В начале "Женатого мужчины" Кубрик написал: "Брак – это длинный ужин с десертом, который подали вначале… Вы можете себе представить ужас жизни с женщиной, которая приклеилась к вам, как жвачка, вся жизнь которой крутится вокруг вас: утром, днем вечером?.. Это как купание в море из перьев… Все большее погружение в мягкие, удушающие объятия привычки и знакомых вещей. Если бы она только давала сдачи. Разозлилась или начала ревновать, хоть раз. Представьте, вчера я ушел на прогулку. Сразу после ужина. Я вернулся в два ночи. Не спрашивайте меня, где я был".